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Ловчев: «В «Спартаке» мало хороших футболистов. ЦСКА – фаворит дерби»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев назвал ЦСКА фаворитом завтрашнего матча 1/4 финала Кубка России.

«Фаворитом предстоящей встречи считаю ЦСКА, потому что у них более складная игра. Иностранцы добавили команде шарма, пошли результаты. Есть человек, который забивает голы. У «Спартака», кроме всего прочего, травмировался Мозес: там вообще мало хороших футболистов. Еще Умяров получил травму.

То, что «Спартак» будет старателен и будет бороться – без сомнений. Еще один момент: приезжает «Рубин» и встает вдесятером сзади. Для «Спартака» подобное очень плохо. ЦСКА будет атаковать, для «Спартака» это хорошо, потому что будет поменьше игроков сзади, и не надо будет бетон преодолевать», – сказал Ловчев.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +157

    FCSpartakM 59 минут назад

    Ловчева уже бурут тупо что-то сказать, дядя уже давно не следит за футболом, как и черданцев. говорит о какой-то игре и результате команды, которая 3 тура подряд не может обыграть аутсайдеров (!) чемпионата. А Химки их тупо порвали во втором тайме

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