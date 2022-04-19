Ловчев: «В «Спартаке» мало хороших футболистов. ЦСКА – фаворит дерби»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев назвал ЦСКА фаворитом завтрашнего матча 1/4 финала Кубка России.

«Фаворитом предстоящей встречи считаю ЦСКА, потому что у них более складная игра. Иностранцы добавили команде шарма, пошли результаты. Есть человек, который забивает голы. У «Спартака», кроме всего прочего, травмировался Мозес: там вообще мало хороших футболистов. Еще Умяров получил травму.

То, что «Спартак» будет старателен и будет бороться – без сомнений. Еще один момент: приезжает «Рубин» и встает вдесятером сзади. Для «Спартака» подобное очень плохо. ЦСКА будет атаковать, для «Спартака» это хорошо, потому что будет поменьше игроков сзади, и не надо будет бетон преодолевать», – сказал Ловчев.