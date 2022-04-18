Баженов: «Карпин устраивал истерику в «Спартаке» из-за веса. Говорил: «Жирные, вы че, не можете за собой следить?»

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов рассказал, как экс-тренер команды Валерий Карпин боролся с лишним весом у футболистов.

– Серьезных проблем с лишним весом в «Спартаке», да еще и при Карпине, быть не могло. При нем были дикие штрафы: 100 лишних грамм – 100 долларов.

У него, кажется, бзик на этом. Приносишь 200 грамм, а он устраивает истерику – прям жестко разносит. Говорил: «Жирные, вы че, не можете за собой следить?».

– Что отвечали?

– «Георгич, ну 200 грамм всего, чего начинаете?». Нас тогда мерили, взвешивали и сами устанавливали вес, в котором надо было находиться. Некоторым приходилось по три-четыре килограмма сбрасывать.

Дошло до того, что люди перед взвешиванием шли на хитрость – кто-то тренировался, велосипед крутил, а кто-то в баню ходил.

Мне, к счастью, выставили промежуток в полтора килограмма, поэтому я нормально справлялся с этим. Но иногда, конечно, мучился.