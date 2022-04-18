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  • Баженов: «Карпин устраивал истерику в «Спартаке» из-за веса. Говорил: «Жирные, вы че, не можете за собой следить?»

Баженов: «Карпин устраивал истерику в «Спартаке» из-за веса. Говорил: «Жирные, вы че, не можете за собой следить?»

18 апреля 2022, 19:58
9

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов рассказал, как экс-тренер команды Валерий Карпин боролся с лишним весом у футболистов.

– Серьезных проблем с лишним весом в «Спартаке», да еще и при Карпине, быть не могло. При нем были дикие штрафы: 100 лишних грамм – 100 долларов.

У него, кажется, бзик на этом. Приносишь 200 грамм, а он устраивает истерику – прям жестко разносит. Говорил: «Жирные, вы че, не можете за собой следить?».

– Что отвечали?

– «Георгич, ну 200 грамм всего, чего начинаете?». Нас тогда мерили, взвешивали и сами устанавливали вес, в котором надо было находиться. Некоторым приходилось по три-четыре килограмма сбрасывать.

Дошло до того, что люди перед взвешиванием шли на хитрость – кто-то тренировался, велосипед крутил, а кто-то в баню ходил.

Мне, к счастью, выставили промежуток в полтора килограмма, поэтому я нормально справлялся с этим. Но иногда, конечно, мучился.

  • Сейчас Карпин возглавляет «Ростов» и сборную России.
  • В национальной команде тренер запретил употреблять сахар.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Баженов Никита Карпин Валерий
Комментарии (9)
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acor94
1650301390
****** огромные штрафы... При такой зп, можно хоть +20 килограм иметь, не сильно в зп потеряете
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Artemka444
1650302172
Правильно и делал!!!
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Loko_Roma
1650303508
Баженовбыл нападающим? Нападающий Фк Скамейка?
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R_a_i_n
1650304371
Я бы еще палкой пи...л за такое.
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paracetamol
1650304585
Разжирели миллионщики на лукойловском бензине!
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portero
1650304787
Карпуша идиот, таким власть опасно давать, наверное с годами чутое поумнел....
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SpartakMoskwa
1650310101
Правильно и делал Георгич, вон гляньте на него самого 53 года а выглядет на 30
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MaxRnD
1650346428
Вот потому-то Карпин забивал победный гол Франции, а твой уровень, Никита Боженов, - это Олимп Долгопрудный и больше тут добавить нечего ....
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