Лавров: «С грустью вспоминаю прошлые годы, когда в российском футболе не было «варягов»

Глава МИД Сергей Лавров высказался о легионерах в российском футболе в интервью, приуроченному к 100-летию «Спартака».

«Иногда с грустью вспоминаю прошлые годы, когда у нас не было «варягов», легионеров и когда переход футболиста из одной команды в другую был целым событием. Если уж человек появлялся в «Спартаке», «Динамо», ЦСКА – у «ЦСКА» была особая статья, – то там и оставался играть.

В «Спартаке» для меня – это Джикия, капитан уже много лет, по-настоящему символ команды.

Но в большинстве других случаев год-два поиграл, перешел, три-четыре – легионер. Да, легионеры забивают голы, показывают на эмблему, приветствуют трибуны, но что-то не то. Нет этого постоянства.

Сейчас соревнуются в том, кто и как более умело потратит деньги, чтобы где-то кого-то купить, найти на пару сезонов. Наверное, это жизнь, никуда от этого не деться. Если мы хотим развивать футбол, то в своем соку вариться неправильно. Но что-то ушло с той традиции. Надеюсь, вернется», – сказал Лавров.