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Лавров: «С грустью вспоминаю прошлые годы, когда в российском футболе не было «варягов»

Глава МИД Сергей Лавров высказался о легионерах в российском футболе в интервью, приуроченному к 100-летию «Спартака».

«Иногда с грустью вспоминаю прошлые годы, когда у нас не было «варягов», легионеров и когда переход футболиста из одной команды в другую был целым событием. Если уж человек появлялся в «Спартаке», «Динамо», ЦСКА – у «ЦСКА» была особая статья, – то там и оставался играть.

В «Спартаке» для меня – это Джикия, капитан уже много лет, по-настоящему символ команды.

Но в большинстве других случаев год-два поиграл, перешел, три-четыре – легионер. Да, легионеры забивают голы, показывают на эмблему, приветствуют трибуны, но что-то не то. Нет этого постоянства.

Сейчас соревнуются в том, кто и как более умело потратит деньги, чтобы где-то кого-то купить, найти на пару сезонов. Наверное, это жизнь, никуда от этого не деться. Если мы хотим развивать футбол, то в своем соку вариться неправильно. Но что-то ушло с той традиции. Надеюсь, вернется», – сказал Лавров.

  • Лавров – болельщик «Спартака».
  • Сегодня клубу исполнилось 100 лет.

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Источник: ТАСС

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Комментарии4
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    Рейтинг: +3539

    Kollljan 39 минут назад

    В те годы, российский футбол в высшей лиге СССР был представлен тремя командами из Москвы и одной из Ленинграда. И всё. Вот и весь российский футбол, однако.

    0
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    Рейтинг: +1457

    Беспонтий 2 часа назад

    а мы с грустью вспоминаем андрей андреича громыко
    по крайней мере не был легионером
    и не делал умное лицо при плохой игре

    3
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    Рейтинг: +667

    sined1951 > Беспонтий 2 часа назад

    Нашли кого вспоминать. Этот "мистер нет" досидел в руководстве страной
    до глубоких лет и маразма. Это он помог Горбачеву прийти к власти.

    2
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    ...
    Рейтинг: +1457

    Беспонтий > sined1951 1 час назад

    десять лет переговоров полезней
    чем один день во..йны
    карибы были посерьёзней а он вывез
    ---
    впрочем политика здесь не приветствуется
    до свидания
    с ув

    2
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