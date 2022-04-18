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  • Лавров: «С грустью вспоминаю прошлые годы, когда в российском футболе не было «варягов»

Лавров: «С грустью вспоминаю прошлые годы, когда в российском футболе не было «варягов»

18 апреля 2022, 13:36
4

Глава МИД Сергей Лавров высказался о легионерах в российском футболе в интервью, приуроченному к 100-летию «Спартака».

«Иногда с грустью вспоминаю прошлые годы, когда у нас не было «варягов», легионеров и когда переход футболиста из одной команды в другую был целым событием. Если уж человек появлялся в «Спартаке», «Динамо», ЦСКА – у «ЦСКА» была особая статья, – то там и оставался играть.

В «Спартаке» для меня – это Джикия, капитан уже много лет, по-настоящему символ команды.

Но в большинстве других случаев год-два поиграл, перешел, три-четыре – легионер. Да, легионеры забивают голы, показывают на эмблему, приветствуют трибуны, но что-то не то. Нет этого постоянства.

Сейчас соревнуются в том, кто и как более умело потратит деньги, чтобы где-то кого-то купить, найти на пару сезонов. Наверное, это жизнь, никуда от этого не деться. Если мы хотим развивать футбол, то в своем соку вариться неправильно. Но что-то ушло с той традиции. Надеюсь, вернется», – сказал Лавров.

  • Лавров – болельщик «Спартака».
  • Сегодня клубу исполнилось 100 лет.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (4)
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Беспонтий
1650278836
а мы с грустью вспоминаем андрей андреича громыко по крайней мере не был легионером и не делал умное лицо при плохой игре
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Kollljan
1650284883
В те годы, российский футбол в высшей лиге СССР был представлен тремя командами из Москвы и одной из Ленинграда. И всё. Вот и весь российский футбол, однако.
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