Анчелотти – о 3:2 с «Севильей»: «Все ждут от «Реала» осечки. Сделали важный шаг к чемпионству»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал волевую победу над «Севильей» (3:2) в 32-м туре Примеры.

«Эта команда способна на особые вещи. Мы плохо начали игру, но не потеряли уверенность в своих силах.

Все ждут от нас осечки. Мы заслужили победу. Мы еще не выиграли Примеру, но сделали важный шаг к этому», – сказал Анчелотти.