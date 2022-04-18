Анчелотти – о 3:2 с «Севильей»: «Все ждут от «Реала» осечки. Сделали важный шаг к чемпионству»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал волевую победу над «Севильей» (3:2) в 32-м туре Примеры.
«Эта команда способна на особые вещи. Мы плохо начали игру, но не потеряли уверенность в своих силах.
Все ждут от нас осечки. Мы заслужили победу. Мы еще не выиграли Примеру, но сделали важный шаг к этому», – сказал Анчелотти.
- «Реал» выиграл 7 из 8 последних матчей в Примере.
- Мадридцы увеличили отрыв от «Барсы» в Примере до 15 очков.
- У каталонского клуба 2 матча в запасе.
Источник: Marca