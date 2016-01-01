2:3 с «Реалом» – первое домашнее поражение «Севильи» в этом сезоне Примеры

«Севилья» уступила «Реалу» (2:3) в 32-м туре Примеры.

Это первое домашнее поражение «Севильи» в этом чемпионате Испании. До матча с «Реалом» у команды Хулена Лопетеги была 15-матчевая домашняя беспроигрышная серия в Примере.