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Дюпин: «У «Рубина» получится избежать вылета из РПЛ»

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин дал комментарий после матча 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1). Казанцы по ходу встречи вели в счете.

«Особый настрой на «Спартак»? Неважно: «Спартак», «Арсенал», еще кто-то – нам нужны очки, чтобы поднять эмоциональный фон в команде. Считаю, эта ничья пойдет в копилку, оттолкнемся от дна. Я верю в своих ребят, у нас получится избежать вылета», – сказал Дюпин.

  • У «Рубина» 6 матчей без побед подряд.
  • Расстояние между «Рубином» и зоной переходных матчей – 2 очка.
  • Следующий соперник по РПЛ – «Арсенал».

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Источник: «Р-Спорт»

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16.04.2022 23:36
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