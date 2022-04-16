Дюпин: «У «Рубина» получится избежать вылета из РПЛ»

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин дал комментарий после матча 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1). Казанцы по ходу встречи вели в счете.
«Особый настрой на «Спартак»? Неважно: «Спартак», «Арсенал», еще кто-то – нам нужны очки, чтобы поднять эмоциональный фон в команде. Считаю, эта ничья пойдет в копилку, оттолкнемся от дна. Я верю в своих ребят, у нас получится избежать вылета», – сказал Дюпин.
- У «Рубина» 6 матчей без побед подряд.
- Расстояние между «Рубином» и зоной переходных матчей – 2 очка.
- Следующий соперник по РПЛ – «Арсенал».
Источник: «Р-Спорт»