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Лепсая: «Переводчик Алберто не знает португальский, использует выдуманные слова. Установки Семака так же доводят до игроков?»

Бывший директор «Балтики» Тимур Лепсая усомнился в квалификации переводчика нападающего «Зенита» Юри Алберто. Он заметил неточности перевода в послематчевом интервью бразильца после игры 25-го тура РПЛ против «Урала» (3:1).

«Переводчик, который помогал Юри Алберто на послематчевом интервью, не знает португальский.

Говорит на испанском и пытается ввернуть какие-то португальские, а иногда выдуманные, слова. Интересно, тренерские установки так же доводят до игроков?!» – написал Лепсая.

  • Юри Алберто куплен зимой у бразильского «Интернасьонала» за 25 миллионов евро.
  • Алберто провел в РПЛ 7 матчей, забил 4 гола.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ.

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Источник: твиттер Тимура Лепсаи

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Сегодня, 19:17
Комментарии5
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    Рейтинг: +4692

    _Marqella_ 16 минут назад

    В тренерском штабе Зенита есть тренер бразилец Оливейра,так что с установкой на игру там всё нормально...

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    Рейтинг: +16464

    Garrincha58 1 час назад

    главное чтобы забивал по больше

    1
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    Рейтинг: +995

    вальтер79 1 час назад

    это тактика такая чтобы запутать соперника)))))))

    1
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    Рейтинг: +1392

    Беспонтий 1 час назад

    езжай в свой сухуми следом за грузинами
    гнида

    2
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    Рейтинг: +15904

    paracetamol 1 час назад

    На поле разберется. Пока неплохо получается.

    2
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