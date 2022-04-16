Лепсая: «Переводчик Алберто не знает португальский, использует выдуманные слова. Установки Семака так же доводят до игроков?»

Бывший директор «Балтики» Тимур Лепсая усомнился в квалификации переводчика нападающего «Зенита» Юри Алберто. Он заметил неточности перевода в послематчевом интервью бразильца после игры 25-го тура РПЛ против «Урала» (3:1).
«Переводчик, который помогал Юри Алберто на послематчевом интервью, не знает португальский.
Говорит на испанском и пытается ввернуть какие-то португальские, а иногда выдуманные, слова. Интересно, тренерские установки так же доводят до игроков?!» – написал Лепсая.
- Юри Алберто куплен зимой у бразильского «Интернасьонала» за 25 миллионов евро.
- Алберто провел в РПЛ 7 матчей, забил 4 гола.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
Источник: твиттер Тимура Лепсаи