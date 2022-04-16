РПЛ. «Зенит» победил «Урал» и упрочил лидерство

«Зенит» в 25-м туре чемпионата России оказался сильнее «Урала». Хозяевам не помешал нереализованный пенальти.

Зенитовцы лидируют с трехочковым преимуществом. «Урал» не занимает последнее место только благодаря дополнительным показателям.

«Зенит» не проигрывает девять матчей подряд. У «Урала» семь встреч без побед подряд.

Россия. РПЛ. 25-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Урал (Екатеринбург) – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Клаудиньо, 12; 2:0 – Алберто, 37; 3:0 – Дзюба, 78; 3:1 – Железнов, 83.

Нереализованные пенальти: Клаудиньо, 12 – нет.

«Зенит»: Кержаков, Сантос, Чистяков, Алип, Круговой (Оздоев, 57), Барриос, Кузяев (Сутормин, 57), Клаудиньо (Вендел, 73), Малком, Алберто (Ерохин, 81), Сергеев (Дзюба, 72).

«Урал»: Помазун, Мамин, Гогличидзе, Кузьмичев, Шатов, Магомадов (Колесниченко, 46), Бикфалви (Агеев, 79), Егорычев (Подберезкин, 79), Мишкич, Августиняк, Гаджимурадов (Железнов, 65).

Предупреждения: Круговой, 26; Кузяев, 51; Малком, 54; Чистяков, 71 – Кузьмичев, 11; Магомадов, 16; Егорычев, 45; Бикфалви, 66.

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