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РПЛ. «Зенит» победил «Урал» и упрочил лидерство

16 апреля 2022, 18:27
31

«Зенит» в 25-м туре чемпионата России оказался сильнее «Урала». Хозяевам не помешал нереализованный пенальти.

Зенитовцы лидируют с трехочковым преимуществом. «Урал» не занимает последнее место только благодаря дополнительным показателям.

«Зенит» не проигрывает девять матчей подряд. У «Урала» семь встреч без побед подряд.

Россия. РПЛ. 25-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Урал (Екатеринбург) – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Клаудиньо, 12; 2:0 – Алберто, 37; 3:0 – Дзюба, 78; 3:1 – Железнов, 83.

Нереализованные пенальти: Клаудиньо, 12 – нет.

«Зенит»: Кержаков, Сантос, Чистяков, Алип, Круговой (Оздоев, 57), Барриос, Кузяев (Сутормин, 57), Клаудиньо (Вендел, 73), Малком, Алберто (Ерохин, 81), Сергеев (Дзюба, 72).

«Урал»: Помазун, Мамин, Гогличидзе, Кузьмичев, Шатов, Магомадов (Колесниченко, 46), Бикфалви (Агеев, 79), Егорычев (Подберезкин, 79), Мишкич, Августиняк, Гаджимурадов (Железнов, 65).

Предупреждения: Круговой, 26; Кузяев, 51; Малком, 54; Чистяков, 71 – Кузьмичев, 11; Магомадов, 16; Егорычев, 45; Бикфалви, 66.

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Комментарии (31)
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житель СПб
1650122975
С победой, земляки!
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житель СПб
1650123278
Тем, кто любит говорить о подсуживании Зениту: такое, как сегодня, увидишь не часто! Сергеев готовится ударить по воротам с расстояния 1 метр, его бьют коленом в лицо (дай Бог здоровья парню!) - и это даже не фол?! Конечно, это д.б. ЖК (а она была вторая) - следовательно, удаление; и пенальти... А потом сбивают Оздоева - там издалека, но, тоже похоже, пенальти. Так что 2 пенальти не поставлены, дважды не ставят вообще фолы после двух ударов в лицо - это на вытягивание клуба вверх непохоже. Так что кого тянут - по-моему, вопросов нет. Все ясно - с Динамо...
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knikos
1650123565
Комментаторы обкакались : "Альберто повезло , что мяч так отскочил" Ну-ну. Он осознаную "вертушку" сделал , только не стопой, как обычно это делают , а обратной стороной колена , или даже икрой . Что интересно , Альберто - правша , но ногу никогда не подбирает , бьёт той , которой удобнее. Дзюба , конечно , аккуратненько положил , причём уже не в первый раз . Зенит толком и не играл , мог ещё наколотить , но выдумывать лишнее стали , покрасивее . Не нравится мне это .Тем не менее - нас с победой !
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житель СПб
1650123566
Да, и поздравляю Артема с голом! В биллиардном стиле.
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Беспонтий
1650123630
интерес был простой убьют чистякова или нет больше интереса не было
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_Marqella_
1650123803
Зенит с победой !! Молодцы !!!
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Spirit_78
1650124759
Питер, с победой!
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Kollljan
1650124763
Хорошая игра. Урал явно хамил на поле. Этой команде место в пердиве.
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paracetamol
1650124967
Лучший игрок - Чистяков. Трижды по носу получал, кровью изошел, а поле не покинул!
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ilichkadr
1650128315
Зенит с победой! Чистяков герой матча-мужик! Мишу Кержакова пора на пенсию. Гол откровенно проспал............
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