Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: какой ты грех российского футбола?
Тест: какой ты грех российского футбола?
2 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
3 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему

РПЛ. «Зенит» победил «Урал» и упрочил лидерство

«Зенит» в 25-м туре чемпионата России оказался сильнее «Урала». Хозяевам не помешал нереализованный пенальти.

Зенитовцы лидируют с трехочковым преимуществом. «Урал» не занимает последнее место только благодаря дополнительным показателям.

«Зенит» не проигрывает девять матчей подряд. У «Урала» семь встреч без побед подряд.

Россия. РПЛ. 25-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Урал (Екатеринбург) – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Клаудиньо, 12; 2:0 – Алберто, 37; 3:0 – Дзюба, 78; 3:1 – Железнов, 83.

Нереализованные пенальти: Клаудиньо, 12 – нет.

«Зенит»: Кержаков, Сантос, Чистяков, Алип, Круговой (Оздоев, 57), Барриос, Кузяев (Сутормин, 57), Клаудиньо (Вендел, 73), Малком, Алберто (Ерохин, 81), Сергеев (Дзюба, 72).

«Урал»: Помазун, Мамин, Гогличидзе, Кузьмичев, Шатов, Магомадов (Колесниченко, 46), Бикфалви (Агеев, 79), Егорычев (Подберезкин, 79), Мишкич, Августиняк, Гаджимурадов (Железнов, 65).

Предупреждения: Круговой, 26; Кузяев, 51; Малком, 54; Чистяков, 71 – Кузьмичев, 11; Магомадов, 16; Егорычев, 45; Бикфалви, 66.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Новости по теме
ЦСКА – единственная команда сезона РПЛ, которая не смогла забить «Зениту» 2
Алберто второй раз подряд признан лучшим игроком матча «Зенита». Он куплен за 25 миллионов
Лепсая: «Переводчик Алберто не знает португальский, использует выдуманные слова. Установки Семака так же доводят до игроков?» 5
Источник: Бомбардир.ру

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 18:27
Комментарии27
...
  • ...
    Рейтинг: +832

    Дубина 1 час назад

    позор газпрому
    кузяева должны были выгонять за хамство,

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +14310

    ilichkadr 1 час назад

    Зенит с победой! Чистяков герой матча-мужик! Мишу Кержакова пора на пенсию. Гол откровенно проспал............

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +6792

    BarStep 1 час назад

    Ну что парни, думаю мы чемпионы уже!

    Кто у нас там из более/менее серьезных соперников остался?
    Локомотив скорее всего,
    ну и наверное по традиции непросто будет в Краснодаре...
    Всё! Остальное проходное..

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +5588

    GoldPlayFIFARus9 1 час назад

    Ну такое, 2-й тайм вообще играть не хотели, особенно последние 15 минут, в защите просто стояли, за что и поплатились. Жаль Урал 2-й гол не воткнул, может хоть взбодрились бы и поняли, что так играть просто недопустимо

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1079

    Узб@гоеный 1 час назад

    Чемпионов с победой. И не хрюкать тут! Гыгыгы

    7
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +15904

    paracetamol 2 часа назад

    Лучший игрок - Чистяков. Трижды по носу получал, кровью изошел, а поле не покинул!

    9
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +3530

    Kollljan 2 часа назад

    Хорошая игра. Урал явно хамил на поле. Этой команде место в пердиве.

    5
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +3423

    Spirit_78 2 часа назад

    Питер, с победой!

    8
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +348

    orlovcar 2 часа назад

    К сожалению Урал не Вильереал и не Айнтрахт.

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +348

    orlovcar > orlovcar 2 часа назад

    Вильярреал. прошу прощения за ****

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +15904

    paracetamol > orlovcar 2 часа назад

    С таким соперником играть - себя не уважать. По полю пешком ходили!

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4692

    _Marqella_ 2 часа назад

    Зенит с победой !! Молодцы !!!

    9
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11