Мелкадзе: «В «Спартаке» сказали, что я им не нужен. Если бы Виторию не уволили, я бы остался»

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе рассказал об уходе из «Спартака».

— Ты уже забил за «Сочи», до этого отличался за «Ахмат». В «Спартаке» у тебя ноль голов за главную команду.

— В «Сочи» и такого давления нет... А в «Спартаке» я очень рано дебютировал, был совсем молодой. Вышел из этого возраста только в арендах. Когда вернулся, получил травму. Вот и зимой мне сказали, что я не нужен. Теперь я в «Сочи».

— А кто конкретно сказал?

— Да в общем сказали.

— Если бы Виторию не уволили, ты бы остался в команде?

— Думаю, да.

— То есть тебе объявили, что ты не нужен, когда пришел Ваноли?

— Да. Но обиды у меня нет. Обидно было, когда меня в аренду второй раз отдали.

— У тебя оставалось полгода по контракту. Почему не попробовал доиграть до конца?

— Мне сказали: либо «Спартак-2», либо уходи. Выдвинули такие условия. Я согласился, начал искать клуб и оказался в «Сочи». Поэтому спрашивать, почему мне не дали поработать с Ваноли, надо не у меня.