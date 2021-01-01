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Кафанов: «Игроки «Ростова» вдохновились возвращением Карпина. Результаты неслучайны»

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов рассказал, какое влияние на команду оказало возвращение Валерия Карпина на пост главного тренера.

«Да, игроки вдохновились возвращением Валерия Георгиевича. Скажем так, несмотря на то, что они знали его, работали с ним раньше, такое возвращение все равно было для них новым эмоциональный толчком.

В такой сложной ситуации это дало эффект, результаты клуба в последнее время неслучайны.

Уход сильных легионеров из клуба и комплектование состава наполовину из игроков академии доказывают, что «Ростов» – это тренерская команда», – сказал Кафанов.

  • Карпин вернулся в «Ростов» 10 марта.
  • После его возвращения команда одержала 3 победы, 1 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение.

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Источник: ТАСС

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1310

    Беспонтий 46 минут назад

    валернулись скорее
    в принципе похоже

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