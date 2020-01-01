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Клопп: «Бенфика» наиграла на три гола. Эта команда заслуживает уважения»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался после ничьей с «Бенфикой» (3:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

  • Ливерпульцы победили со счетом 6:4 по сумме двух встреч.
  • В полуфинале ЛЧ они встретятся с «Вильярреалом».

«Если я однажды не буду рад в день выхода в полуфинал Лиги чемпионов, дайте мне пинок под зад. Сыграли не совсем так, как хотели, но это совершенно неважно. Мы прошли дальше, и это главное.

«Бенфика» наиграла на три гола. Мы могли забить больше. При счете 3:1 все, включая меня, подумали, что дело сделано. А «Бенфика» продолжила биться. Эта команда заслуживает уважения.

Я никогда не воспринимаю такие матчи как должное. Впереди трудное противостояние с «Вильяреалом». Это полуфинал Лиги чемпионов. Он не может быть простым.

Я смотрел матч «Вильяреала» прошлым вечером. Должен сказать, что это было впечатляюще. Команда, которая выбила «Ювентус» и «Баварию», заслуживает играть в полуфинале. Дайте мне время, и мы будем готовы», – сказал Клопп.

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Источник: сайт УЕФА

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