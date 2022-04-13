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Лига чемпионов. «Ливерпуль» и «Бенфика» забили по три гола, но дальше прошли англичане

«Ливерпуль» и «Бенфика» сыграли вничью в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. По сумме двух встреч дальше прошли англичане.

У «Бенфики» отличился украинский нападающий Роман Яремчук.

В полуфинале «Ливерпуль» встретится с «Вильярреалом».

Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч

Ливерпуль (Англия) – Бенфика (Португалия) – 3:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Конате, 21; 1:1 – Рамуш, 32; 2:1 – Фирмино, 55; 3:1 – Фирмино, 65; 3:2 – Яремчук, 73; 3:3 – Нуньес, 82.

Первый матч: 3:1.

Результаты Лиги чемпионов

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Источник: Бомбардир.ру

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13.04.2022 23:57
Комментарии1
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    Рейтинг: +1701

    Bozigit 1 час назад

    Молодцы португальцы! Далеко прошли. А было время мы опережали Португалию)

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