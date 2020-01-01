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Облак: «В двух матчах у «Атлетико» было больше моментов, чем у «Сити». Мы заслуживали большего»

Вратарь «Атлетико» Ян Облак подвел итоги противостояния с «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

  • Англичане дома победили со счетом 1:0.
  • Матч в Мадриде завершился нулевой ничьей.

«Очень жаль, что мы не прошли дальше. Это больно. Я действительно считаю, что мы провели хороший матч. Мы заслуживали большего.

Мы отдали все силы и могли победить. В первой игре они были гораздо сильнее нас – в этом матче мы сыграли лучше. В двух матчах у нас было больше моментов, чем у них, но нам не удалось их реализовать.

Наши болельщики здорово нас поддерживали. Они нам очень помогли. Я думаю, это противостояние могло сложиться успешно для нас, если бы мы продлили его еще на 30 минут.

Нам не в чем себя упрекнуть. Мы выложились на все сто процентов. Мы многого добьемся, если продолжим играть на уровне этого матча», – сказал Облак.

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Источник: сайт УЕФА

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Комментарии4
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    Рейтинг: +61728

    portero 42 минуты назад

    Нормальный результат, такой и должен быть...

    0
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    Рейтинг: +1520

    Psih86 53 минуты назад

    Что??? Что за хрень я только что прочитал???

    1
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    Рейтинг: +9995

    Alekxei Z. 1 час назад


    За первые три тайма противостояния, Атлетико ни разу ( !!!!! ) не ударил по воротам.
    Парни вам делать нечего в полуфинале !
    Честно , не пойму восторженный эпитетов по работе Симеоне. Человек даже с отличным набором игроков выстраивает такую "тягомутину", что смотреть не хочется.

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    Рейтинг: +13557

    Skull_Boy 1 час назад

    В первом матче у вас было ровно НОЛЬ и хватит курить бамбук жалкий автобус

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