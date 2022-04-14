Облак: «В двух матчах у «Атлетико» было больше моментов, чем у «Сити». Мы заслуживали большего»

Вратарь «Атлетико» Ян Облак подвел итоги противостояния с «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Англичане дома победили со счетом 1:0.

Матч в Мадриде завершился нулевой ничьей.

«Очень жаль, что мы не прошли дальше. Это больно. Я действительно считаю, что мы провели хороший матч. Мы заслуживали большего.

Мы отдали все силы и могли победить. В первой игре они были гораздо сильнее нас – в этом матче мы сыграли лучше. В двух матчах у нас было больше моментов, чем у них, но нам не удалось их реализовать.

Наши болельщики здорово нас поддерживали. Они нам очень помогли. Я думаю, это противостояние могло сложиться успешно для нас, если бы мы продлили его еще на 30 минут.

Нам не в чем себя упрекнуть. Мы выложились на все сто процентов. Мы многого добьемся, если продолжим играть на уровне этого матча», – сказал Облак.