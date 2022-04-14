Главные новости дня. Кубок Матч Премьер состоится летом в Москве; тен Хаг примет «Манчестер Юнайтед»

«Реал» в полуфинале ЛЧ сыграет с «Манчестер Сити», «Ливерпуль» – с «Вильярреалом».

Мостовой: «Эмери – фантастика. В «Спартаке» его подставили».

Тен Хаг подпишет с «МЮ» контракт на четыре года. Он уже дал устное согласие.

«Спартак» обновил клубный логотип и представил специальную эмблему в честь столетия.

Доход ЦСКА в 2021 году увеличился на 55%.

Кубок Матч Премьер пройдет летом в Москве. На него позвали «Црвену Звезду» и «Партизан».

Фетисов: «Хоккей намного популярнее футбола в России. У нас огромное количество мегазвезд и великие победы».

Сборную России, «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» удалили из FIFA 22.

Коммерческий директор «Спартака»: «Про клуб знает 90 процентов населения России».

«Лига фермеров». «Вильярреал» высмеял скептиков.