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«Спартак» обновил клубный логотип и представил специальную эмблему в честь столетия

«Спартак» объявил об изменениях в дизайне обновленного логотипа. Кроме того, клуб представил специальную эмблему в честь столетия клуба.

  • «Спартак» обновил логотип клуба 21 февраля.
  • Болельщики обратили внимание, что мяч на эмблеме выглядит спущенным в правом нижнем углу.
  • Изменения приурочены к 100-летнему юбилею. «Спартак» был основан 18 апреля 1922 года.

«Здесь каждый важен» – не просто красивые слова. Мы внимательно относимся к мнению болельщиков, поэтому после изучения многочисленных комментариев решили изменить логотип и замкнуть линию мяча. Четкий цельный образ, строгая логика толщин и геометрия сохранены, при этом мяч считывается сразу и не смотрится инородным, так как вписан в ромб и диагонали.

Кроме того, представляем специальную эмблему в честь столетия клуба. Этот ретро-дизайн отсылает к историческому ромбу с диагональю слева направо, который был у «Спартака» конца 30-х и начала 40-х годов. Именно такую диагональ придумал автор логотипа Николай Петрович Старостин.

Так как эмблема появилась в 1935 году, то в качестве мяча мы используем не классическую модель Telstar 70-х годов, а аутентичный и характерный для 30-х годов мяч Tiento – такой, например, есть в эмблеме «Барселоны». Исторические ретро-мячи часто используются в АПЛ и Примере, и мы рады представить первый ретро-мяч на эмблеме клуба РПЛ», – написала пресс-служба «Спартака».

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Источник: сайт «Спартака»

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Сегодня, 12:23
Комментарии14
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    Рейтинг: +12

    AsmO1313 16 минут назад

    Судя по 'результатам' и логотипу, переход на волейбол намечается

    1
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    Рейтинг: +1052

    Узб@гоеный 53 минуты назад

    Похоже на клубок шерсти свинячей. Гыгыгы

    0
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    Рейтинг: +6693

    mamba9090909 1 час назад

    Надо дизайном заниматься, а к играм хорошо готовиться. А то как бы Рубин не подпортил вам юбилей.

    2
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    Рейтинг: +1475

    Vitaga 1 час назад

    разработка подобного наверняка стоила несколько лямов). ппц как разводят федунов на бабло. ну куда на фиг блин таких кретинов допускают на управление клубами

    0
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    Рейтинг: +2

    Феникс 28 > Vitaga 14 минут назад

    Ты не понимаешь.Они ж сказали --"что мяч на эмблеме выглядит спущенным"..А это неправильно. Мяч должен быть накаченным как фигура у бодибилдера. А потому--- "решили .... замкнуть линию мяча. Четкий цельный образ, строгая логика толщин ....мяч считывается сразу и не смотрится инородным, так как вписан в ромб и диагонали."
    Это тебе не хухры махры, тута тебе и строгая логика и маркетинг.Вместе с промоушингом, мониторингом и лизингом...

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    Рейтинг: +941

    mama1991 1 час назад

    Мяч на эмблеме это так примитивно и глупо. Неужели нельзя послать того кто запрещает использовать просто букву С в ромбе?))

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    Рейтинг: +476

    Alejandrrro 1 час назад

    Полоса идёт сверху вниз - прямое отражение происходящего с клубом

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    Рейтинг: +61718

    portero 1 час назад

    когда коту делать нечего, он яйца лижет... кто-то тупо дёжку моет...

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    Рейтинг: +159

    Марк Аврелий! 2 часа назад

    нанести на логотип число 100 и обмазать это дерьмом.

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    Рейтинг: +14237

    ilichkadr > Марк Аврелий! 2 часа назад

    Не, обвешать вместо бус желудями.

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    Рейтинг: +14237

    ilichkadr 2 часа назад

    Надо было не линию мяча замкнуть, а форму мяча "двухклинку" на "трёхклинку" заменить.

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    Рейтинг: +15324

    Cleaner 2 часа назад

    Как бы Спартаку в честь СТОЛЕТИЯ в ФНЛ не угодить! РЖУ над командой. У них полный развал во всем, игры нет, словесный понос от руководства, а они вместо того, чтобы порядок в команде наводить, ЭМБЛЕМАМИ БАЛУЮТСЯ!..(((

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    Рейтинг: +13163

    Fusballer > Cleaner 2 часа назад

    Чё там с Химками?))

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