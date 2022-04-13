«Спартак» обновил клубный логотип и представил специальную эмблему в честь столетия

«Спартак» объявил об изменениях в дизайне обновленного логотипа. Кроме того, клуб представил специальную эмблему в честь столетия клуба.

«Спартак» обновил логотип клуба 21 февраля.

Болельщики обратили внимание, что мяч на эмблеме выглядит спущенным в правом нижнем углу.

Изменения приурочены к 100-летнему юбилею. «Спартак» был основан 18 апреля 1922 года.

«Здесь каждый важен» – не просто красивые слова. Мы внимательно относимся к мнению болельщиков, поэтому после изучения многочисленных комментариев решили изменить логотип и замкнуть линию мяча. Четкий цельный образ, строгая логика толщин и геометрия сохранены, при этом мяч считывается сразу и не смотрится инородным, так как вписан в ромб и диагонали.

Кроме того, представляем специальную эмблему в честь столетия клуба. Этот ретро-дизайн отсылает к историческому ромбу с диагональю слева направо, который был у «Спартака» конца 30-х и начала 40-х годов. Именно такую диагональ придумал автор логотипа Николай Петрович Старостин.

Так как эмблема появилась в 1935 году, то в качестве мяча мы используем не классическую модель Telstar 70-х годов, а аутентичный и характерный для 30-х годов мяч Tiento – такой, например, есть в эмблеме «Барселоны». Исторические ретро-мячи часто используются в АПЛ и Примере, и мы рады представить первый ретро-мяч на эмблеме клуба РПЛ», – написала пресс-служба «Спартака».