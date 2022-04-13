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  • «Спартак» обновил клубный логотип и представил специальную эмблему в честь столетия

«Спартак» обновил клубный логотип и представил специальную эмблему в честь столетия

13 апреля 2022, 12:23
13

«Спартак» объявил об изменениях в дизайне обновленного логотипа. Кроме того, клуб представил специальную эмблему в честь столетия клуба.

  • «Спартак» обновил логотип клуба 21 февраля.
  • Болельщики обратили внимание, что мяч на эмблеме выглядит спущенным в правом нижнем углу.
  • Изменения приурочены к 100-летнему юбилею. «Спартак» был основан 18 апреля 1922 года.

«Здесь каждый важен» – не просто красивые слова. Мы внимательно относимся к мнению болельщиков, поэтому после изучения многочисленных комментариев решили изменить логотип и замкнуть линию мяча. Четкий цельный образ, строгая логика толщин и геометрия сохранены, при этом мяч считывается сразу и не смотрится инородным, так как вписан в ромб и диагонали.

Кроме того, представляем специальную эмблему в честь столетия клуба. Этот ретро-дизайн отсылает к историческому ромбу с диагональю слева направо, который был у «Спартака» конца 30-х и начала 40-х годов. Именно такую диагональ придумал автор логотипа Николай Петрович Старостин.

Так как эмблема появилась в 1935 году, то в качестве мяча мы используем не классическую модель Telstar 70-х годов, а аутентичный и характерный для 30-х годов мяч Tiento – такой, например, есть в эмблеме «Барселоны». Исторические ретро-мячи часто используются в АПЛ и Примере, и мы рады представить первый ретро-мяч на эмблеме клуба РПЛ», – написала пресс-служба «Спартака».

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Источник: сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (13)
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Fusballer
1649841997
Ну и набуя? Денег девать некуда?
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ilichkadr
1649844481
Надо было не линию мяча замкнуть, а форму мяча "двухклинку" на "трёхклинку" заменить.
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Марк Аврелий!
1649844547
нанести на логотип число 100 и обмазать это дерьмом.
Ответить
portero
1649845500
когда коту делать нечего, он яйца лижет... кто-то тупо дёжку моет...
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Alejandrrro
1649846026
Полоса идёт сверху вниз - прямое отражение происходящего с клубом
Ответить
Vitaga
1649846500
разработка подобного наверняка стоила несколько лямов). ппц как разводят федунов на бабло. ну куда на фиг блин таких кретинов допускают на управление клубами
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mamba9090909
1649848204
Надо дизайном заниматься, а к играм хорошо готовиться. А то как бы Рубин не подпортил вам юбилей.
Ответить
AsmO1313
1649850992
Судя по 'результатам' и логотипу, переход на волейбол намечается
Ответить
E5
1649854161
самое главное это красивая картинка, а все другое может подождать
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