«Спартак» представил обновлeнный логотип в честь 100-летия клуба

«Спартак» обновил логотип клуба. Изменения приурочены к 100-летнему юбилею.

«В год своего столетия «Спартак» пишет новую главу истории клуба. Мы встречаем юбилей с обновленным логотипом, чтобы подчеркнуть главные ценности красно-белой философии», – говорится в сообщении пресс-службы.

«Спартак» был основан 18 апреля 1922 года.

Это самый титулованный российский клуб (37 трофеев).

В год своего столетия мы пишем новую главу истории клуба.Представляем обновленный логотип ФК «Спартак-Москва» – ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 21, 2022

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