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    «Спартак» представил обновлeнный логотип в честь 100-летия клуба

    «Спартак» обновил логотип клуба. Изменения приурочены к 100-летнему юбилею.

    «В год своего столетия «Спартак» пишет новую главу истории клуба. Мы встречаем юбилей с обновленным логотипом, чтобы подчеркнуть главные ценности красно-белой философии», – говорится в сообщении пресс-службы.

    • «Спартак» был основан 18 апреля 1922 года.
    • Это самый титулованный российский клуб (37 трофеев).

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    В «Спартаке» опровергли слухи об обмене Кутепова на Чернова

    «Спартак» готов обменять Кутепова на Чернова

    «Крылья» – о переходе Чернова в «Спартак» зимой: «Официального предложения не поступало»

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 10:26
    Комментарии36
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      Рейтинг: +879

      mama1991 2 минуты назад

      Когда этот мячик уберут из буквы?))) Дичь...

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      Рейтинг: +1674

      lek! 11 минут назад

      Жаль Анжи уже нет , в 100 летие на их арене при их ветеранах отгрузили бы трешку , а теперь есть шанс порадовать своих.

      0
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      Рейтинг: +3257

      AZ > lek! 1 минуту назад

      онжы щас по трешке пропускает в 18 дивизионе, и по сотке грамм после игры

      0
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      Рейтинг: +10

      fato44 25 минут назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp-tennis.com --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

      0
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      Рейтинг: +3719

      serppion 1 час назад

      Коли публичный дом не приносит дохода, в нем меняют мебель...

      3
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      Рейтинг: +6066

      Semenycch > serppion 1 час назад

      Некоторые сутенеры, кто поумнее, меняют проституток. Но свиньям эта простая истина недоступна.

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      Ответить
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      Рейтинг: +15

      Бомжи - гомосеки > serppion 33 минуты назад

      о, 3,14дарок выполз - давай, лей дерьмецо из себя)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6066

      Semenycch 1 час назад

      Как ни садитесь, все в музыканты не годитесь...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15

      Бомжи - гомосеки > Semenycch 32 минуты назад

      это да - Бетис это доказал, и в четверг снова покажет истинное место (у европейской параши) бомжеклуба)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      Бомжи - гомосеки 1 час назад

      и где все заднеприводные...?? куда подевались маркелы, всвоейпопеспалкой, 3,14..дерская княгиня, бармалейшлюшка, лекарство от температуры... и прочие гамадриллы...
      давайте, а то ваша подстилка - доместос - уже устала, да и сделанный соседом-пьяным_пох-истом - тоже уже устал рот свой тренировать...
      в общем, все заднеприводные ...давайте, тренируйте свои анусы перед четвергом - изливайте свою блевотину)))
      будет интересно глянуть и пересчитать всех имбецилов )

      2
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      ...
      Рейтинг: +2533

      Ziklop > Бомжи - гомосеки 1 час назад

      чтоб ты захлебнулась в собственном говне свинюшка.

      2
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      ...
      Рейтинг: +15

      Бомжи - гомосеки > Ziklop 32 минуты назад

      ... в четверг еще разок вас отымеют, бездомные гомики )))

      0
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      Рейтинг: +789

      А-мне-пох-Я-Был-Пьян 2 часа назад

      Славно Зенит поздравил свиней на столетие Пищевика, отгрузив им семь банок.

      5
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      ...
      Рейтинг: +15

      Бомжи - гомосеки > А-мне-пох-Я-Был-Пьян 1 час назад

      о, 3,14дарас первый появился, сейчас остальные подойдут - все, ваши рты и очелки отошли от изнасилования со стороны испанцев?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13981

      Cleaner 2 часа назад

      А почему в этом логотипе нет цифр 7:1?
      СЕМЬ : ОДИН это же так ПРАЗДНИЧНО!!!...)))

      4
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      ...
      Рейтинг: +15

      Бомжи - гомосеки > Cleaner 1 час назад

      шлюхин сын, лучше вспомни про 6:1 - Спартак вас, ослов отымел

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +223

      воинКС > Бомжи - гомосеки 1 час назад

      Мударатор павелий Борисович, ты девочка?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +473

      haxxproxx > Cleaner 1 час назад

      Если бы я мог, я тебе поставил бы 1 000 лайков. Ещё забыли приписать Позор России.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15

      Бомжи - гомосеки > воинКС 31 минуту назад

      подстилка 3,14дарков, беги уже на уроки)))

      0
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      Рейтинг: +6179

      Из Твери Леха 2 часа назад

      буква С похожа на конскую подкову))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13981

      Cleaner > Из Твери Леха 2 часа назад

      А это ЦСКА по новой эмблеме уже проскакал!..)

      5
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      Рейтинг: +15

      Бомжи - гомосеки > Cleaner 1 час назад

      не, это вас в жопу трахали и пузом по эмблеме возили, спуская в ваши рты

      0
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    • ...
      Рейтинг: +751

      alefreddy 2 часа назад

      простенько и со вкусом

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