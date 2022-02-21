«Спартак» представил обновлeнный логотип в честь 100-летия клуба

Когда этот мячик уберут из буквы?))) Дичь...
«Спартак» обновил логотип клуба. Изменения приурочены к 100-летнему юбилею.
«В год своего столетия «Спартак» пишет новую главу истории клуба. Мы встречаем юбилей с обновленным логотипом, чтобы подчеркнуть главные ценности красно-белой философии», – говорится в сообщении пресс-службы.
- «Спартак» был основан 18 апреля 1922 года.
- Это самый титулованный российский клуб (37 трофеев).
В год своего столетия мы пишем новую главу истории клуба.Представляем обновленный логотип ФК «Спартак-Москва»– ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 21, 2022
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В «Спартаке» опровергли слухи об обмене Кутепова на Чернова
«Спартак» готов обменять Кутепова на Чернова
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