Мостовой: «Эмери – фантастика. В «Спартаке» его подставили»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал выход «Вильярреала» в полуфинал Лиги чемпионов. Испанский клуб в четвертьфинале прошел «Баварию».

«Эмери – фантастика. Прошел «Ювентус», сейчас – «Баварию»! Выиграл Лигу Европы в прошлом сезоне. Вот с кого нужно брать пример.

В «Спартаке» у него не получилось, потому что ему не дали работать. Люди его привезли, а потом подставили. Но все быстро забывается. «Вильярреал» – это пример для подражания», – сказал Мостовой.

Эмери возглавил «Спартак» в июле 2012 года.

В ноябре 2012-го его уволили.

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