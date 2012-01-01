Мостовой: «Эмери – фантастика. В «Спартаке» его подставили»

Может для него это и стало к лучшему, что так быстро из Спартака ушел. А так, уже давно всем стало понятно, что и большая часть игроков и сам Карпин хотели, чтобы последний побыстрее стал главным. Игроки - глупцы, чему-нибудь дельному от топ-тренера поучились бы.
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал выход «Вильярреала» в полуфинал Лиги чемпионов. Испанский клуб в четвертьфинале прошел «Баварию».
«Эмери – фантастика. Прошел «Ювентус», сейчас – «Баварию»! Выиграл Лигу Европы в прошлом сезоне. Вот с кого нужно брать пример.
В «Спартаке» у него не получилось, потому что ему не дали работать. Люди его привезли, а потом подставили. Но все быстро забывается. «Вильярреал» – это пример для подражания», – сказал Мостовой.
- Эмери возглавил «Спартак» в июле 2012 года.
- В ноябре 2012-го его уволили.
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