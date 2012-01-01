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Мостовой: «Эмери – фантастика. В «Спартаке» его подставили»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал выход «Вильярреала» в полуфинал Лиги чемпионов. Испанский клуб в четвертьфинале прошел «Баварию».

«Эмери – фантастика. Прошел «Ювентус», сейчас – «Баварию»! Выиграл Лигу Европы в прошлом сезоне. Вот с кого нужно брать пример.

В «Спартаке» у него не получилось, потому что ему не дали работать. Люди его привезли, а потом подставили. Но все быстро забывается. «Вильярреал» – это пример для подражания», – сказал Мостовой.

  • Эмери возглавил «Спартак» в июле 2012 года.
  • В ноябре 2012-го его уволили.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +386

    SLADE2019 5 минут назад

    Может для него это и стало к лучшему, что так быстро из Спартака ушел. А так, уже давно всем стало понятно, что и большая часть игроков и сам Карпин хотели, чтобы последний побыстрее стал главным. Игроки - глупцы, чему-нибудь дельному от топ-тренера поучились бы.

    0
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    Рейтинг: +22193

    JTherry 48 минут назад

    трудно не согласиться с Мостовым, по признанию самого Эмери, его "подставил" Карпин, которому самому хотелось стать главным тренером Спартака, а Федун, как всегда, "прощелкал" Тренера...

    3
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    Рейтинг: +6938

    R_a_i_n > JTherry 42 минуты назад

    Плюс гнилой игрочишка, который мутил в команде воду.

    1
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    Рейтинг: +14235

    ilichkadr > JTherry 40 минут назад

    Карпин, в отличие от Эмери - бизнесмен, отсюда и подстава. Разные взгляды на жизнь......

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    Рейтинг: +13455

    NewLife > ilichkadr 4 минуты назад

    Этот "бизнесмен" чуть не обанкротил Федуна.

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