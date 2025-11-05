Лига чемпионов. «Карабах» отобрал очки у «Челси» (2:2), «Вильярреал» уступил «Пафосу» (0:1)

Оба ранних матча среды 4-го тура общего этапа ЛЧ завершились сенсациями.
«Вильярреал» потерпел неожиданное поражение от кипрского «Пафоса» – 0:1.
«Челси» не смог победить «Карабах» в Азербайджане – ничья 2:2.
Лига чемпионов. 4 тур
Карабах - Челси - 2:2 (2:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Эстевао, 16; 1:1 - Л. Андраде, 29; 2:1 - М. Янкович, 39 (с пенальти); 2:2 - А. Гарначо, 53.
Пафос - Вильярреал - 1:0 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Гол: 1:0 - Д. Люккассен, 46.
Источник: «Бомбардир»