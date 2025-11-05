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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Пафос - Вильярреал
Пафос - Вильярреал: обзор матча 05 ноября 2025
Пафос
05.11.2025, среда, 20:45
Лига чемпионов, 4 тур
1 : 0
Завершен
Вильярреал
46'
Д. Люккассен
Матч
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Прогноз
Коэффициенты
Протокол Пафос - Вильярреал
Завершен
90'
Желтая карточка
Пап Гуйе
(фол)
90'
+7'
Замена
Бруну Ланга
️️️️➡️️
Домингуш Кина
87'
Замена
Андерсон Силва
️️️️➡️️
Пепе
78'
Замена
Жажа
️️️️➡️️
Мислав Оршич
78'
76'
Желтая карточка
Ренату Вейга
(фол)
Замена
Костас Пилеас
️️️️➡️️
Кен Сема
72'
Желтая карточка
Деррик Люккассен
70'
63'
Замена
Санти Комесанья
️️️️➡️️
Даниэль Парехо
63'
Замена
Жерар Морено
️️️️➡️️
Айосе Перес
63'
Замена
Альфонсо Педраса
️️️️➡️️
Серджи Кардона
56'
Замена
Тани Олувасейи
️️️️➡️️
Жорж Микаутадзе
56'
Замена
Манор Соломон
️️️️➡️️
Альберто Молейро
ГОЛ! 1:0!
Деррик Люккассен
Пас отдал
Кен Сема
46'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пафос
93
Неофитос Михаил
ВР
23
Деррик Люккассен
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
5
Давид Гольдар
(К)
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
26
Иван Суньич
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
88
Пепе
ЦП
30
Влад Драгомир
АП
17
Мислав Оршич
ЛВ
7
Бруно
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
13
Ренату Вейга
ОП
26
Пап Гуйе
ОП
10
Даниэль Парехо
(К)
ЦП
20
Альберто Молейро
АП
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Пафос
82
Petros Petrou
ВР
1
Джей Гортер
ВР
24
Бруну Ланга
ЛЗ
2
Костас Пилеас
ЛЗ
11
Жажа
ПВ
9
Mons Bassouamina
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
Вильярреал
25
Арнау Тенас
ВР
24
Альфонсо Педраса
ЛЗ
4
Рафа Марин
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
14
Санти Комесанья
ЦП
5
Томас Парти
ЦП
19
Манор Соломон
ЛВ
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
12
Илиас Акомах
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
12
Тани Олувасейи
ЦФ
3-1-3-2-1
93
Михаил
23
Люккассен
4
Луис
5
Гольдар
26
Суньич
12
Сема
88
Пепе
8
Кина
17
Оршич
30
Драгомир
7
Бруно
3-2-1-1-3
1
Жуниор
15
Моуриньо
8
Фойт
23
Кардона
13
Вейга
26
Гуйе
10
Парехо
20
Молейро
22
Перес
19
Пепе
9
Микаутадзе
8
Кина
24
Ланга
24
Ланга
8
Кина
12
Сема
2
Пилеас
2
Пилеас
12
Сема
17
Оршич
11
Жажа
11
Жажа
17
Оршич
88
Пепе
33
Силва
33
Силва
88
Пепе
23
Кардона
24
Педраса
24
Педраса
23
Кардона
10
Парехо
14
Комесанья
14
Комесанья
10
Парехо
20
Молейро
19
Соломон
19
Соломон
20
Молейро
22
Перес
7
Морено
7
Морено
22
Перес
9
Микаутадзе
12
Олувасейи
12
Олувасейи
9
Микаутадзе
Остались в запасе
Пафос
Вильярреал
82
Petros Petrou
ВР
1
Джей Гортер
ВР
9
Mons Bassouamina
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
25
Арнау Тенас
ВР
4
Рафа Марин
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
5
Томас Парти
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
12
Илиас Акомах
ПВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
82
Petros Petrou
ВР
1
Джей Гортер
ВР
9
Mons Bassouamina
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
Остались в запасе
25
Арнау Тенас
ВР
4
Рафа Марин
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
5
Томас Парти
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
12
Илиас Акомах
ПВ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Пафос - Вильярреал
1
2
Всего ударов по воротам
5
18
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
3
Нарушения
12
13
Офсайды
1
1
Количество передач
377
542
Сейвы
5
1
Точность передач %
76
87
Удары мимо ворот
3
9
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
1
9
xG (ожидаемые голы)
0.75
1.77
xGP (предотвращенные голы)
-0.2
-0.2
Информация о матче
Главный судья:
Свен Яблонски
(Бремен)
Стадион:
Лимассол Арена
Посещаемость:
6314
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