Кубок Матч Премьер пройдет летом в Москве. На него позвали «Црвену Звезду» и «Партизан»

Летом в Москве состоится Кубок Матч Премьер.
По информации «РБ Спорт», точное место проведения и даты турнира еще не утверждены. Они зависят от календаря следующего сезона РПЛ – более подробная информация появится в мае-июне.
Принять участи в турнире предложили «Спартаку», «Зениту», «Локомотиву», «Динамо», ЦСКА, а также сербским «Црвене Звезде» и «Партизану».
- Кубок Матч Премьер проводится с 2019 года.
- «Спартак» — самый титулованный участник турнира.
- Московский клуб выиграл 3 из 4 турниров.
Источник: «РБ Спорт»