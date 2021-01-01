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Кубок Матч Премьер пройдет летом в Москве. На него позвали «Црвену Звезду» и «Партизан»

Летом в Москве состоится Кубок Матч Премьер.

По информации «РБ Спорт», точное место проведения и даты турнира еще не утверждены. Они зависят от календаря следующего сезона РПЛ – более подробная информация появится в мае-июне.

Принять участи в турнире предложили «Спартаку», «Зениту», «Локомотиву», «Динамо», ЦСКА, а также сербским «Црвене Звезде» и «Партизану».

  • Кубок Матч Премьер проводится с 2019 года.
  • «Спартак» — самый титулованный участник турнира.
  • Московский клуб выиграл 3 из 4 турниров.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +13551

    Skull_Boy 13 минут назад

    Надо 8 клубов, где будут 2 группы по 4, так интереснее будет + позвать БАТЭ и Астану и выкинуть Спартак

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