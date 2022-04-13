Кубок Матч Премьер пройдет летом в Москве. На него позвали «Црвену Звезду» и «Партизан»

Летом в Москве состоится Кубок Матч Премьер.

По информации «РБ Спорт», точное место проведения и даты турнира еще не утверждены. Они зависят от календаря следующего сезона РПЛ – более подробная информация появится в мае-июне.

Принять участи в турнире предложили «Спартаку», «Зениту», «Локомотиву», «Динамо», ЦСКА, а также сербским «Црвене Звезде» и «Партизану».