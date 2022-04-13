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Фетисов: «Хоккей намного популярнее футбола в России. У нас огромное количество мегазвезд и великие победы»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов сравнил российский футбол и хоккей.

«Спорт номер один в России? Хоккей, естественно. Не веду статистику, но, на мой взгляд, хоккей намного популярнее футбола в России. У нас огромное количество хоккейных мегазвезд, наши сборные достигали великих побед. То, что страна северная, не имеет никакого значения.

Самое главное — колоссальная история российского хоккея, победные традиции и огромное количество великих представителей этого вида спорта. В этих показателях футбол с хоккеем не сравнить. Поэтому хоккей в России любят больше, мне кажется», — сказал Фетисов.

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Источник: Sport24

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Комментарии11
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    Рейтинг: +245

    Stavr007 8 минут назад

    ну да, сборная на олимпиаде уже в который раз обосралась

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    Рейтинг: +3123

    serhio80 1 час назад

    спорт №1 в России это литрбол

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    Рейтинг: +9

    Феникс 28 2 часа назад

    А прикольно получается..Сначала Роднина фигурная катеистка заявила что футбол это не есть спорт номер один.Теперь Фетисов хоккеист об этом пихает.Учитывая что оба депутаты Госдумы....Что все это значит ?
    Тут я думаю нужны опытные аналитики..Семеныч там.Хоть иногда гонит, но нет нет внятный анализ выдает.. Кто еше... Еее мае, ребята, а ведь получается нет тут аналитиков, дающих серьезный анализ. Это печально.
    пы.сы.Можа я кого то забыл, так вы предлагайте.

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    Рейтинг: +1479

    Vitaga > Феникс 28 1 час назад

    вы посмотрите просто на наших депутатов - кабаева хоркина - замечательные спортсмены красивые девушки.... фетисов валуев газзаев роднина - спортсмены выдающиеся. но какие они законодатели могут быть? мозгов там у всех вместе взятых у них меньше того же светлая память) Жириновского. да и все остальные там кто? смотреть противно - бывшие комсомольцы ..- лицемеры с детства. всё что они несут в народ - уже нехорошо. занимая такие посты - позорище.

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    Рейтинг: +9

    Феникс 28 > Vitaga 1 час назад

    Со всем согласен кроме Жирика. Ему как разжигателю в.о.йны дорога в АД. Заслужил.

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    Рейтинг: +11618

    DeStar 2 часа назад

    так может пляжный футбол тогда? там то успехи гуд, значит он и самый популярный!
    а еще все тащаться от фигурного катания!

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    Рейтинг: +1479

    Vitaga 2 часа назад

    фетисову просто кажется. как он сам признался. тем более хоккей России стал отстойнее футбола России

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    Рейтинг: +6364

    Semenycch 2 часа назад

    Ранее не замечал за Фетисовым столь откровенного бреда!

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    Рейтинг: +9

    Феникс 28 > Semenycch 2 часа назад

    Семеныч Все знают что ты откровенно бредишь )))

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    Рейтинг: +2

    Аден 3 часа назад

    а, что тут сравнивать, в России и футбола то по сути нет.

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    Рейтинг: +9

    Феникс 28 > Аден 2 часа назад

    Футбола нет. Если судить по результатам. Зато чиновников, присосавшихся к футболу, и получивших бабло за это ---немерена куча.))) Там и Президент РПЛ Хачатурянц...Сначала вроде убег, патома вернулся.)))
    https://bombardir.ru/news/649031-Prezident-RPL-Hachaturyanc-vernulsya-v-Moskvu

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