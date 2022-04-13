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  • Фетисов: «Хоккей намного популярнее футбола в России. У нас огромное количество мегазвезд и великие победы»

Фетисов: «Хоккей намного популярнее футбола в России. У нас огромное количество мегазвезд и великие победы»

13 апреля 2022, 15:57
13

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов сравнил российский футбол и хоккей.

«Спорт номер один в России? Хоккей, естественно. Не веду статистику, но, на мой взгляд, хоккей намного популярнее футбола в России. У нас огромное количество хоккейных мегазвезд, наши сборные достигали великих побед. То, что страна северная, не имеет никакого значения.

Самое главное — колоссальная история российского хоккея, победные традиции и огромное количество великих представителей этого вида спорта. В этих показателях футбол с хоккеем не сравнить. Поэтому хоккей в России любят больше, мне кажется», — сказал Фетисов.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (13)
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Vitaga
1649855632
фетисову просто кажется. как он сам признался. тем более хоккей России стал отстойнее футбола России
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DeStar
1649856952
так может пляжный футбол тогда? там то успехи гуд, значит он и самый популярный! а еще все тащаться от фигурного катания!
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serhio80
1649862453
спорт №1 в России это литрбол
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Stavr007
1649865536
ну да, сборная на олимпиаде уже в который раз обосралась
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zigbert
1649872356
Что может сказать знаменитый хоккеист о том виде спорта в котором он добился высоких результатов. По своей массовости, футбол все же спорт номер один. А так для интереса можно было бы провести голосование среди поклонников этих уважаемых видов спорта. громких побед у хоккеистов конечно было больше но и конкуренции во всем мире у них меньше.
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ySS
1649872762
Модно нынче нести то, что в голову взбредёт.
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Кузьмич на трибуне
1649873990
Да в 50х, 60х, 70х, 80х у нас было мегазвёзд. Начиная от В.Боброва , Трегубова, Сологубова,Локтева, Альметова, Давыдова, Зингера, Харламова, Викулова, Полупанова, Петрова, Михайлова, Кузькина, Рагулина, Фирсова, Якушева, Шалимова, Шадрина, Мальцева, Гусева,Третьяка, Цыганкова, Быкова, и до самых Фетисова, Касатонова, Ларионова, Крутова, Макарова. Наши хоккеисты были десятикратными чемпионами мира. На равных играли в 1972м году с лучшими хоккеистами Америки, Побеждали на кубке вызова . А сегодня все наши уже не наши. Тот же Овечкин, Капризов, Малкин все они американские хоккеисты. Они граждане американского континента, они заработали денег там и вывезти их оттуда никогда не смогут. Они не могут быть нашими, потому что они американские.
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Беспонтий
1649874230
видали мы ваши медали едва ли от всех не глотали
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odessakmv
1649910153
"ну и ????"(с)
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ItalianFootball
1649921088
Он популярность с достижениями путает. Старенький. Шахматисты, теннисисты, биатлонисты... да миллион еще видов спорта где куча достижений, это не делает их популярнее футбола.
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