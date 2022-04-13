Фетисов: «Хоккей намного популярнее футбола в России. У нас огромное количество мегазвезд и великие победы»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов сравнил российский футбол и хоккей.

«Спорт номер один в России? Хоккей, естественно. Не веду статистику, но, на мой взгляд, хоккей намного популярнее футбола в России. У нас огромное количество хоккейных мегазвезд, наши сборные достигали великих побед. То, что страна северная, не имеет никакого значения.

Самое главное — колоссальная история российского хоккея, победные традиции и огромное количество великих представителей этого вида спорта. В этих показателях футбол с хоккеем не сравнить. Поэтому хоккей в России любят больше, мне кажется», — сказал Фетисов.