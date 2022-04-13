Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Коммерческий директор «Спартака»: «Про клуб знает 90 процентов населения России»

Коммерческий директор «Спартака»: «Про клуб знает 90 процентов населения России»

13 апреля 2022, 19:51
13

Рустам Махмутов, коммерческий директор «Спартака», рассказал о клубной аудитории. По его словам, о москвичах знает 90 процентов страны.

– Насколько большая аудитория болельщиков «Спартака»?

– Это размытое понятие. Не могу бросаться большими цифрами вроде сотни миллионов человек. Размер какой конкретно аудитории вас интересует? Понятно, что «Спартак» – это первый клуб, который с большей вероятностью знают люди. Точные цифры, кто болеет за «Спартак», датируются 2019-м годом. За три года произошли большие изменения. Сейчас могу говорить только про среднюю посещаемость, абонементы. Про «Спартак» знает примерно 90% населения страны, 100% – среди тех, кто вообще знает что-то про футбол.

  • «Спартак» – самый титулованный клуб России.
  • Сейчас команда идет в РПЛ 9-й.
  • Ближайший соперник – «Рубин».

Еще по теме:
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца 2
Раскрыт новый клуб экс-спартаковца Рябчука 4
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1 8
Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ySS
1649871680
И все 100 процентов также знают, что в Спартаке уже 20 лет нет нормального руководства и управления, как ни печально...
Ответить
ilichkadr
1649878305
"вроде сотни миллионов человек", а в реалиях (по посещаемости стадиона «Открытие Банк Арена») Спартак даже в ПЯТЁРКУ не входит. P.S. Знают и болеют, как говорят в Одессе - 2 большие разницы.
Ответить
paracetamol
1649879450
А про Зенит - все 100%.
Ответить
portero
1649880316
Сотни миллионов??? Да ладно за Спартак миллиард китайцев, кто проверит....
Ответить
Дядя Серёжа
1649899867
Я живу в Сибири, работаю в спортивной сфере, все вокруг болеют за кого-то. Где-то половина за Спартак, есть за Динамо, ЦСКА, Краснодар, Локомотив, сибирские команды... Ни одного за Зенит.
Ответить
zigbert
1649918117
Может быть эти цифры и не соответствуют действительности но то что Спартак у всех на слуху - это точно.
Ответить
Главные новости
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
00:11
2
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
1
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
1
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
2
Кубок России. ЦСКА основой проиграл «Ростову» (0:2)
Вчера, 22:43
27
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
1
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
4
Стало известно, сколько Мостовой будет зарабатывать в «Локо»
Вчера, 21:36
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
Вчера, 20:46
10
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
Вчера, 20:29
4
Все новости
Все новости
ФотоСмолов осваивает новую профессию
00:27
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
Вчера, 23:59
У «Динамо» сорвался трансфер игрока, привозившего на базу проституток
Вчера, 23:51
1
ВидеоЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
Вчера, 22:33
Генич определил лучшего российского футбольного эксперта
Вчера, 22:26
ФотоВ ЦСКА рассказали о состоянии Мойзеса
Вчера, 22:14
2
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
1
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
4
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
Вчера, 21:43
2
Стало известно, сколько Мостовой будет зарабатывать в «Локо»
Вчера, 21:36
Галактионов определил ответственного в удручающем старте «Локомотива»
Вчера, 21:14
3
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
Вчера, 20:46
10
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
Вчера, 20:29
4
У «Краснодара» на старте сезона девять побед из девяти
Вчера, 20:19
2
«Динамо» покупает еще одного латиноамериканца
Вчера, 19:58
1
Раскрыт новый клуб экс-спартаковца Рябчука
Вчера, 19:41
4
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
Вчера, 18:43
8
Онугха – о матчах сборной России: «Какой смысл их смотреть?»
Вчера, 18:35
4
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
Вчера, 17:48
16
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство
Вчера, 17:06
6
Канчельскис сказал, может ли «Локомотив» оказаться в борьбе за выживание
Вчера, 16:49
1
ФотоКлуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
Вчера, 16:27
1
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
Вчера, 16:12
6
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
Вчера, 15:46
30
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
Вчера, 15:33
14
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
Вчера, 15:16
1
Фанатов «Факела» жестко наказали после матча с «Зенитом»
Вчера, 14:53
30
Орлов – о критике пенальти в Воронеже: «Предвзятое отношение москвичей – это ясно»
Вчера, 14:45
30
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+