Коммерческий директор «Спартака»: «Про клуб знает 90 процентов населения России»

"вроде сотни миллионов человек", а в реалиях (по посещаемости стадиона «Открытие Банк Арена») Спартак даже в ПЯТЁРКУ не входит.
P.S. Знают и болеют, как говорят в Одессе - 2 большие разницы.
Рустам Махмутов, коммерческий директор «Спартака», рассказал о клубной аудитории. По его словам, о москвичах знает 90 процентов страны.
– Насколько большая аудитория болельщиков «Спартака»?
– Это размытое понятие. Не могу бросаться большими цифрами вроде сотни миллионов человек. Размер какой конкретно аудитории вас интересует? Понятно, что «Спартак» – это первый клуб, который с большей вероятностью знают люди. Точные цифры, кто болеет за «Спартак», датируются 2019-м годом. За три года произошли большие изменения. Сейчас могу говорить только про среднюю посещаемость, абонементы. Про «Спартак» знает примерно 90% населения страны, 100% – среди тех, кто вообще знает что-то про футбол.
- «Спартак» – самый титулованный клуб России.
- Сейчас команда идет в РПЛ 9-й.
- Ближайший соперник – «Рубин».