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Коммерческий директор «Спартака»: «Про клуб знает 90 процентов населения России»

Рустам Махмутов, коммерческий директор «Спартака», рассказал о клубной аудитории. По его словам, о москвичах знает 90 процентов страны.

– Насколько большая аудитория болельщиков «Спартака»?

– Это размытое понятие. Не могу бросаться большими цифрами вроде сотни миллионов человек. Размер какой конкретно аудитории вас интересует? Понятно, что «Спартак» – это первый клуб, который с большей вероятностью знают люди. Точные цифры, кто болеет за «Спартак», датируются 2019-м годом. За три года произошли большие изменения. Сейчас могу говорить только про среднюю посещаемость, абонементы. Про «Спартак» знает примерно 90% населения страны, 100% – среди тех, кто вообще знает что-то про футбол.

  • «Спартак» – самый титулованный клуб России.
  • Сейчас команда идет в РПЛ 9-й.
  • Ближайший соперник – «Рубин».

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Источник: «Спорт день за днем»

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Сегодня, 19:51
Комментарии4
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    Рейтинг: +14243

    ilichkadr 1 минуту назад

    "вроде сотни миллионов человек", а в реалиях (по посещаемости стадиона «Открытие Банк Арена») Спартак даже в ПЯТЁРКУ не входит.
    P.S. Знают и болеют, как говорят в Одессе - 2 большие разницы.

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    Рейтинг: +19122

    Аvenger 1 час назад

    И этим всё сказано.
    – Насколько большая аудитория болельщиков «Спартака»?
    – Это размытое понятие.

    К клубу " Спартак" отношения не имеет. Легендарный клуб, достойный уважения.

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    Рейтинг: +4599

    ySS 1 час назад

    И все 100 процентов также знают, что в Спартаке уже 20 лет нет нормального руководства и управления, как ни печально...

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    Рейтинг: +13542

    Barmaleushka 2 часа назад

    Однако популярные юмористы .

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