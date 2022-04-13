Коммерческий директор «Спартака»: «Про клуб знает 90 процентов населения России»

Рустам Махмутов, коммерческий директор «Спартака», рассказал о клубной аудитории. По его словам, о москвичах знает 90 процентов страны.

– Насколько большая аудитория болельщиков «Спартака»?

– Это размытое понятие. Не могу бросаться большими цифрами вроде сотни миллионов человек. Размер какой конкретно аудитории вас интересует? Понятно, что «Спартак» – это первый клуб, который с большей вероятностью знают люди. Точные цифры, кто болеет за «Спартак», датируются 2019-м годом. За три года произошли большие изменения. Сейчас могу говорить только про среднюю посещаемость, абонементы. Про «Спартак» знает примерно 90% населения страны, 100% – среди тех, кто вообще знает что-то про футбол.