⚡️ «Реал» в полуфинале ЛЧ сыграет с «Манчестер Сити», «Ливерпуль» – с «Вильярреалом»

Прикольно, но Реал все время недооценивают) а он берет и уделывает всех
Стали известны пары полуфинала Лиги чемпионов.
«Ливерпуль» – «Вильярреал»;
- Матчи состоятся 26-27 апреля и 3-4 мая.
- Финал турнира – 28 мая в Париже на «Стад де Франс».
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Стали известны пары полуфинала Лиги чемпионов.
«Ливерпуль» – «Вильярреал»;
Ну и тут реал уже не пройдет. Сити, после того как забьёт, сделает все чтобы не пропустить, в отличии от псж условного, да и такую защиту реала сити точно порвет и не раз
Среал по справедливости Челси не прошел да и Псж тоже