Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
Тест: кто ты из футбольных экспертов?
2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
3 Тест: какой ты Лео Месси?
Тест: какой ты Лео Месси?

⚡️ «Реал» в полуфинале ЛЧ сыграет с «Манчестер Сити», «Ливерпуль» – с «Вильярреалом»

Стали известны пары полуфинала Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» – «Вильярреал»;

«Реал»«Манчестер Сити».

  • Матчи состоятся 26-27 апреля и 3-4 мая.
  • Финал турнира – 28 мая в Париже на «Стад де Франс».

Новости по теме
Симеоне во время матча с «Сити» вышел на поле и стал аплодировать. За это он получил желтую
Игроки «Атлетико» и «Манчестер Сити» устроили стычку в подтрибунке. Вмешалась полиция
«Сын шлюхи». Фанаты «Атлетико» всем стадионом оскорбляли Гвардиолу 1
Источник: Бомбардир.ру

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 00:14
Комментарии6
...
  • ...
    Рейтинг: +75

    Abu Yusuf 5 минут назад

    Прикольно, но Реал все время недооценивают) а он берет и уделывает всех

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4599

    ySS 57 минут назад

    Сити должен проходить Реал, а вот Ливерпулю придётся сделать то, чего не смогла Бавария, и нет в этом уверенности

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +11622

    DeStar 1 час назад

    Ну и тут реал уже не пройдет. Сити, после того как забьёт, сделает все чтобы не пропустить, в отличии от псж условного, да и такую защиту реала сити точно порвет и не раз

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +67

    Pavluchenko09 > DeStar 1 час назад

    Среал по справедливости Челси не прошел да и Псж тоже

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +11622

    DeStar 1 час назад

    у ливерпуля будто с 1/8 соперники все слабее и слабее по именам)) будто ОТ финала к группе лч идут))

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +167

    Nikoo > DeStar 55 минут назад

    ЛиВАРпулью всегда везёт + продажные судьи на их стороне

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11