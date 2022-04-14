Худяков: «Даже думать не хочу об игре за другой российский клуб. В Европе поиграл бы за «Лейпциг»

Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков не планирует выступать в России за другие клубы. В Европе же ему интересен «Лейпциг».
— Свое будущее в России связываешь только с «Локомотивом»? Вот у условного «Зенита» сейчас непонятки с вратарями.
— Для меня в России есть только «Локомотив». Не собираюсь из него переходить в другой российский клуб. Даже думать об этом не хочу.
— За кого хотел бы поиграть в Европе?
— Ну если не брать топов, то за «Лейпциг». Сильная, молодая команда. Чем-то похожа на «Локомотив».
- Худяков – воспитанник «Локо».
- Он пропустил 26 голов в 14 матчах за главную команду.
- С 25 ноября Даниил стал основным вратарем из-за травмы стопы у Гилерме.
Источник: Sport24