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Семин: «У Эмери могло получиться в России, но были другие игроки и руководители»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал выход «Вильярреала» в полуфинал Лиги чемпионов. В четвертьфинале команда Унаи Эмери прошла «Баварию».

«Я предполагал, что для «Баварии» будет очень сложная игра. Испанские команды – вообще очень неудобный соперник. «Вильярреал» находится в отличной форме, тренер Эмери очень опытен в европейских матчах, неоднократно выигрывал кубки. «Бавария» сыграла не лучшим образом.

Да и в России у Эмери могло получиться, но в «Спартаке» были другие игроки и другие руководители, которые были над ним. В футболе должна сложиться масса факторов в интересах команды. Когда этих факторов не хватает, нет общего успеха. В «Спартаке» Эмери не доставало этих факторов. То, что он тренер высочайшего уровня, было и раньше понятно», – сказал Семин.

  • Эмери возглавил «Спартак» в июле 2012 года.
  • В ноябре 2012-го его уволили.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1474

    Vitaga 2 часа назад

    во времена Эмери в Спартаке состав был как бы даже покруче современного. а владелец нынешний. о чем Семин говорит?

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