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  • «Химки» провели фотосессию к 25-летию клуба. В ней участвовали Глушаков, Генич и другие легенды клуба

«Химки» провели фотосессию к 25-летию клуба. В ней участвовали Глушаков, Генич и другие легенды клуба

12 апреля 2022, 22:17
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«Химки» провели фотосессию, приуроченную к 25-летию клуба.

«В сезон, когда «Химки» отметили 25-летие, красно-чeрные провели тематическую фотосессию, в которой приняли участие футболисты и легенды красно-чeрных, в разное время выступавшие за наш клуб.

Денис Глушаков, Илья Кухарчук, Илья Лантратов, а также Константин Генич, Роман Березовский и Игорь Ющенко предстали в ретро-форме с первым логотипом клуба.

Фотосессия прошла в цехах НПО «Энергомаш» — одном из основных предприятий ракетно-космической промышленности городского округа Химки.

История клуба напрямую связана с этим местом. В 1996-м году наша команда была сформирована на базе двух заводских химкинских коллективов — «Новатор» и «Родина», представлявшие НПО им. Лавочкина и «Энергомаш», – сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: сайт «Химок»
Россия. Премьер-лига Химки
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ArReal
1649844761
Легенды? =)))) Баласт!!!!
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