Отец Черышева: «У Дениса огромное желание приехать в Россию. Мы стали часто об этом говорить»

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, ответил на вопросы о возможном возвращении своего сына в Россию.

– Заходила речь о том, что Денис может вернуться в Россию. Если это произойдет, вы поедете с ним или останетесь в Испании?

– Я больше работаю именно в России. Но Денис и Дмитрий – это два совершенно разных направления.

– У него до сих пор не пропало желание вернуться в Россию?

– Нет. У Дениса огромное желание приехать в Россию. Мы стали часто об этом говорить.

Считаю, что у него огромные шансы приехать, играть и защищать цвета любого клуба, который будет в нем заинтересован.

– Какие бытовые проблемы могут возникнуть у Дениса в России после стольких лет жизни в Испании?

– Давайте начнем с того, что он никогда не жил в России, только когда был совсем маленьким, в возрасте пяти лет.

Но когда он приезжает в сборную, в Россию, всегда с радостью говорит об обстановке, атмосфере. Никакого дискомфорта и сложностей в быту не возникнет.

– Есть ли уже конкретные предложения?

– Нет, еще не разговаривали. Давайте пока сделаем паузу.

В этом сезоне Черышев забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 15 матчах за «Валенсию».

Летом он, вероятно, станет свободным агентом.

Ранее Черышев-старший заявил, что хочет видеть Дениса в «Спартаке».

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