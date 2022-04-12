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  • Отец Черышева: «У Дениса огромное желание приехать в Россию. Мы стали часто об этом говорить»

Отец Черышева: «У Дениса огромное желание приехать в Россию. Мы стали часто об этом говорить»

12 апреля 2022, 18:52
13

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, ответил на вопросы о возможном возвращении своего сына в Россию.

– Заходила речь о том, что Денис может вернуться в Россию. Если это произойдет, вы поедете с ним или останетесь в Испании?

– Я больше работаю именно в России. Но Денис и Дмитрий – это два совершенно разных направления.

– У него до сих пор не пропало желание вернуться в Россию?

– Нет. У Дениса огромное желание приехать в Россию. Мы стали часто об этом говорить.

Считаю, что у него огромные шансы приехать, играть и защищать цвета любого клуба, который будет в нем заинтересован.

– Какие бытовые проблемы могут возникнуть у Дениса в России после стольких лет жизни в Испании?

– Давайте начнем с того, что он никогда не жил в России, только когда был совсем маленьким, в возрасте пяти лет.

Но когда он приезжает в сборную, в Россию, всегда с радостью говорит об обстановке, атмосфере. Никакого дискомфорта и сложностей в быту не возникнет.

– Есть ли уже конкретные предложения?

– Нет, еще не разговаривали. Давайте пока сделаем паузу.

  • В этом сезоне Черышев забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 15 матчах за «Валенсию».
  • Летом он, вероятно, станет свободным агентом.
  • Ранее Черышев-старший заявил, что хочет видеть Дениса в «Спартаке».

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Источник: «РБ Спорт»
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Валенсия Черышев Денис Черышев Дмитрий
Комментарии (13)
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ArReal
1649779972
Когда Черышев был на пике - они с папашкой говорили, что приезд в Россию это шаг назад, когда уровень упал - всю жизнь болели за Зенит...классика
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vmonomah17
1649780626
Если бы не травмы, то мог заиграть на хорошем уровне в испании.
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Garrincha58
1649780646
надоело в Испании лечиться пора в России в Химки они там уже взяли себе на лечении двух
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vladimir-7
1649782033
Денис уже никому не нужен в Испании, поэтому мечтает приехать в Россию и устроиться в Зенит.
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Gek Dement
1649790632
Да уж, чем ближе Денис к спортивной "пенсии" тем больше желание...
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paracetamol
1649830639
В спартак токо.
Ответить
Иван Петров 1986
1649833369
А пораньше что не собирался?
Ответить
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