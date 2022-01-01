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Отец Черышева: «У Дениса огромное желание приехать в Россию. Мы стали часто об этом говорить»

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, ответил на вопросы о возможном возвращении своего сына в Россию.

– Заходила речь о том, что Денис может вернуться в Россию. Если это произойдет, вы поедете с ним или останетесь в Испании?

– Я больше работаю именно в России. Но Денис и Дмитрий – это два совершенно разных направления.

– У него до сих пор не пропало желание вернуться в Россию?

– Нет. У Дениса огромное желание приехать в Россию. Мы стали часто об этом говорить.

Считаю, что у него огромные шансы приехать, играть и защищать цвета любого клуба, который будет в нем заинтересован.

– Какие бытовые проблемы могут возникнуть у Дениса в России после стольких лет жизни в Испании?

– Давайте начнем с того, что он никогда не жил в России, только когда был совсем маленьким, в возрасте пяти лет.

Но когда он приезжает в сборную, в Россию, всегда с радостью говорит об обстановке, атмосфере. Никакого дискомфорта и сложностей в быту не возникнет.

– Есть ли уже конкретные предложения?

– Нет, еще не разговаривали. Давайте пока сделаем паузу.

  • В этом сезоне Черышев забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 15 матчах за «Валенсию».
  • Летом он, вероятно, станет свободным агентом.
  • Ранее Черышев-старший заявил, что хочет видеть Дениса в «Спартаке».

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 18:52
Комментарии24
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    Рейтинг: +3562

    Gek Dement 1 час назад

    Да уж, чем ближе Денис к спортивной "пенсии" тем больше желание...

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    Рейтинг: +4729

    neim 2 часа назад

    Что-то, ещё полтора месяца назад, вы об этом даже и не думали, а тут вдруг
    "Мы стали часто об этом говорить"
    С чего бы это ?

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +56

    ЗаЖиМ > neim 1 час назад

    Денешка нужна...)

    0
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  • ...
    Рейтинг: +24454

    vladimir-7 3 часа назад

    Денис уже никому не нужен в Испании, поэтому мечтает приехать в Россию и
    устроиться в Зенит.

    4
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    Рейтинг: -126

    Имя на сайте > vladimir-7 3 часа назад

    У тебя реально дата рождения 1943 ?

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +4729

    neim > Имя на сайте 2 часа назад

    Столько не живут ))).

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +16436

    Garrincha58 3 часа назад

    надоело в Испании лечиться пора в России в Химки они там уже взяли себе на лечении двух

    3
    Ответить
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    Рейтинг: +1546

    vmonomah17 3 часа назад

    Если бы не травмы, то мог заиграть на хорошем уровне в испании.

    2
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    Рейтинг: +332

    Сделаны из Дерева 3 часа назад

    с детства за зенит!
    Ждите баклажаны он идет к вам за титулами)))) ахаххахах!! ору! самому смешно - за титулами!!! аххахахаха

    1
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    Рейтинг: -126

    Имя на сайте > Сделаны из Дерева 3 часа назад

    Деревянный )))

    1
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    Рейтинг: +332

    Сделаны из Дерева > Имя на сайте 3 часа назад

    Ты сам с собой?

    0
    Ответить
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    Рейтинг: -126

    Имя на сайте > Сделаны из Дерева 3 часа назад

    Зачем с собой....Кто из нас --Сделаны из Дерева ? )))

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +332

    Сделаны из Дерева > Имя на сайте 3 часа назад

    Что ты куришь или жрешь дай мне!!!

    0
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    Рейтинг: -126

    Имя на сайте > Сделаны из Дерева 3 часа назад

    Я понял.Ты деревянный.....с детства за зенит!
    кушаешь баклажаны ...орешь когда самому смешно..
    Лан, ори дальше.

    0
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    Рейтинг: +5032

    AtticusFinch > Имя на сайте 2 часа назад

    Михалыч))ты непотопляем))

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    Рейтинг: +3690

    Кузьмич на трибуне > AtticusFinch 1 час назад

    Сразу с трёх клонов меж собой ведёт беседу.

    0
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    Рейтинг: +5032

    AtticusFinch > Кузьмич на трибуне 1 час назад

    я поражаюсь этому неадеквату)))просто скучно без него)))

    1
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    Рейтинг: +555

    Янвapь 69 3 часа назад

    В Испании пообещали опи3дюлить и сразу появилось "желание"

    2
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    Рейтинг: -126

    Имя на сайте > Янвapь 69 3 часа назад

    пообещали опи3дюлить====Есть факты ? Предъявляй. Не предъявишь --ты пи.здобол...

    0
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    Рейтинг: +2089

    Январь 59 > Имя на сайте 1 час назад

    Михалыч, ну ты даешь сам со своими клонами разговариваешь, сам чушь несешь, сам себя тролишь. Будь осторожнее так и до дурки не долго.

    0
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    Рейтинг: -126

    Имя на сайте > Январь 59 46 минут назад

    Вы хто будете гражданин ? Об чем это вы ? Какой то вы непонятный...Январь 59...Перед этим я Январь 69 ответил...Оба Валерий Корнев.И аватарки похожи.Тока который 59 --свой день рождения указал --24 января 1959, а который 69 не указал. Слышь мужик, или мужики, если вас двое--вы там промеж собой сами разберитесь. Меня не впутывайте, я не при делах.

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    Рейтинг: +2089

    Январь 59 > Имя на сайте 14 минут назад

    Михалыч , ты и впрямь неисправим. Я трижды менял аватарку , ты следом за мной, копируешь мою аватарку. Так кто из нас кого впутывает? Ты со своими клонами разберись , и отвали от моих аватарок . дважды повторенная шутка - это глупость, ты повторяешь три раза, а это уже либо привычка либо кровная обида.

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    Рейтинг: -126

    Имя на сайте 3 часа назад

    Пипец статья..У Дениса огромное желание приехать в Россию.....Ну пусть приезжает. Кто то его там в тюрьму закинул шо ли )))

    2
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    Рейтинг: +5032

    AtticusFinch 3 часа назад

    Когда Черышев был на пике - они с папашкой говорили, что приезд в Россию это шаг назад, когда уровень упал - всю жизнь болели за Зенит...классика

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