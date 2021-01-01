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Алберто: «Зенит» прошел бы «Бетис», если бы не ошибки в первом матче»

Нападающий «Зенита» Юри Алберто считает, что клуб из Петербурга мог пройти «Бетис» в 1/16 финала Лиги Европы.

– По сумме двух матчей «Зенит» уступил и вылетел из Лиги Европы – чего не хватило?

– Мы провели две отличные игры, но совершили несколько ошибок в первой из них, за которые пришлось очень дорого заплатить. Каждый недочет необходимо разбирать отдельно и как следует, чтобы избегать их впредь. Потому что если бы не эти ошибки, уверен, мы бы прошли «Бетис».

  • «Зенит» уступил «Бетису» по сумме двух матчей.
  • Клуб из Петербурга лидирует в РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»

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