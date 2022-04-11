Алберто: «Зенит» прошел бы «Бетис», если бы не ошибки в первом матче»

Нападающий «Зенита» Юри Алберто считает, что клуб из Петербурга мог пройти «Бетис» в 1/16 финала Лиги Европы.

– По сумме двух матчей «Зенит» уступил и вылетел из Лиги Европы – чего не хватило?

– Мы провели две отличные игры, но совершили несколько ошибок в первой из них, за которые пришлось очень дорого заплатить. Каждый недочет необходимо разбирать отдельно и как следует, чтобы избегать их впредь. Потому что если бы не эти ошибки, уверен, мы бы прошли «Бетис».