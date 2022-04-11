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  • Шалимов: «Не все в «Урале» понимают, что такое биться за выживание»

Шалимов: «Не все в «Урале» понимают, что такое биться за выживание»

11 апреля 2022, 12:42

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов высказался о борьбе команды за прописку в РПЛ.

  • В воскресенье «Урал» проиграл «Крыльям Советов» (0:1).
  • Команда идет на 14-м месте в РПЛ (зона переходных матчей).

– Можете кого-нибудь упрекнуть из своих футболистов, что не проявили полностью бойцовские качества?

– Повторюсь, что нам надо готовиться по–другому, и я туда всех вношу: и тех игроков, кто в стартовом составе выходит, и тех, кто на замену, и тренерский штаб. Все вместе мы должны по-другому готовиться, мы должны понять вообще, чем мы рискуем, и где мы находимся.

Мне кажется, что некоторые не понимают, что вообще происходит, и какой риск висит над командой. Вот это мы не понимаем, но, я надеюсь, что поймeм. Потому что здесь надо выгрызать, надо биться и брать очки!

Даже при плохой игре мы не можем проигрывать дома ни «Химкам», ни «Крыльям». По крайней мере, надо отбиться, отсражаться, чтобы набрать хотя бы одно очко, которые для нас на вес золота.

В первую очередь, конечно, надо на нас смотреть – на тренерский штаб. А потом уже на игроков.

– Ноль ударов в створ ворот – это шоковая цифра?

– Это шоковая цифра. Мы не можем распорядиться мячом, чтоб создать моменты и завершить его. То есть неверные моменты, где-то брак. Но это всe идeт от настроя ещe до игры.

Мы идeм на битву за выживание в Премьер–лиге, и не все понимают до конца что это. Мы проигрываем до игры и вот над этим надо работать.

Хотя ты смотришь как тренируются, как обстановка в команде – ничего не предвещает беды, – и тут нам бьют по башке уже который раз после перерыва.

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Источник: сайт «Урала»
Россия. Премьер-лига Урал Шалимов Игорь
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