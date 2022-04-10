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Абрамович хочет купить «Валенсию»

10 апреля 2022, 21:56
24

Роман Абрамович может стать новым владельцем «Валенсии».

Об этом рассказал бывший вице-президент испанского клуба Мигель Зорио, претендующий на приобретение акций «Валенсии».

Нынешний владелец «Валенсии» Питер Лим хочет продать клуб за 250 миллионов евро.

  • Абрамович близок к продаже «Челси», которым владеет с 2003 года.
  • За «Валенсию» играет россиянин Денис Черышев.

UPD: «Информация не соответствует действительности», – официальный комментарий представителя Романа Абрамовича.

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Источник: El Desmarque
Испания. Примера Валенсия Абрамович Роман
Комментарии (24)
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yorgenbarenz
1649617874
Опять очень патриотично.
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andrej-lucevich
1649618235
так он уже купил Гезтепе ! ему все мало ?
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nominum
1649619321
То он один клуб купил, то другой... Пусть лучше не купит, а создаст свой клуб. Как Галицкий сделал Краснодар. Хотя мудак абрамович может только доить, а не создавать как Галицкий.
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Soccerdealer63
1649621265
Пир во время чумы...
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juyughj
1649625952
Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос**** Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман) Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))
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Lipatoff
1649628559
В Испании и надо было, они бы ничего не стали отжимать
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jek718875
1649650098
Человек не похожий на миллиардера(Ю.ЖИРКОВ),снова хочет замутить поганку
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prtcs
1649652538
Кайфует,,,
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zigbert
1649665571
Как всегда выкрутится и нигде не пропадет.
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