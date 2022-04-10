Абрамович хочет купить «Валенсию»

Роман Абрамович может стать новым владельцем «Валенсии».

Об этом рассказал бывший вице-президент испанского клуба Мигель Зорио, претендующий на приобретение акций «Валенсии».

Нынешний владелец «Валенсии» Питер Лим хочет продать клуб за 250 миллионов евро.

Абрамович близок к продаже «Челси», которым владеет с 2003 года.

За «Валенсию» играет россиянин Денис Черышев.

UPD: «Информация не соответствует действительности», – официальный комментарий представителя Романа Абрамовича.