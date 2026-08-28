В «Сосьедаде» сказали, есть ли у Захаряна травма, из-за которой он не играл с «Реалом»

Пресс-атташе «Реал Сосьедада» Йон Андер Мундуате высказался о состоянии полузащитника Арсена Захаряна.
Россиянин 26 августа остался в запасе в гостевом перенесенном матче 1-го тура Примеры с «Реалом», в котором сансебастьянцы проиграли со счетом 1:4.
«Арсен Захарян не сыграл с «Реалом» по решению тренерского штаба. У него нет никаких травм, которые могли помешать сыграть», – сказал Мундуате.
- Ранее Захарян вышел на замену в составе «Реал Сосьедад» на 87-й минуте гостевого матча 2-го тура Примеры с «Бетисом» (0:1).
- 23-летний россиянин перешел в клуб из Сан-Себастьяна 19 августа 2023 года. Срок его контракта рассчитан до середины 2029 года. Сейчас на счету Захаряна 3 гола и 3 ассиста в 66 встречах за нынешнюю команду.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»