В «Сосьедаде» сказали, есть ли у Захаряна травма, из-за которой он не играл с «Реалом»

Пресс-атташе «Реал Сосьедада» Йон Андер Мундуате высказался о состоянии полузащитника Арсена Захаряна.

Россиянин 26 августа остался в запасе в гостевом перенесенном матче 1-го тура Примеры с «Реалом», в котором сансебастьянцы проиграли со счетом 1:4.

«Арсен Захарян не сыграл с «Реалом» по решению тренерского штаба. У него нет никаких травм, которые могли помешать сыграть», – сказал Мундуате.