Хулиан Альварес вместо «Барсы» может вернуться в бывший клуб

Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес вернулся к тренировкам после трехдневного отсутствия.

В пятницу днем аргентинец приехал на базу Серро-дель-Эспино и занимался индивидуально с тренером по физподготовке клуба. До этого он три дня подряд не появлялся на занятиях вместе с партнерами по команде.

Альварес осознал, что его мечта перейти в «Барселону» неосуществима, а АПЛ остается единственной альтернативой продолжению карьеры в «Атлетико». При этом помимо «Арсенала» в борьбу за форварда в последние часы включился «Манчестер Сити».

Два года назад Альварес покинул «Этихад» ради игровой практики, которой ему не хватало за спиной нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда. Теперь бывший клуб решил изучить вариант с возвращением аргентинца: после уходов Омара Мармуша и Савиньо атака «Сити» ослабла, поэтому кандидатура Альвареса рассматривается в формате аренды.

Впрочем, до переговоров дело пока не дошло. «Манчестер Сити» сталкивается с теми же препятствиями, что и «Арсенал»: сам Альварес не хочет возвращаться в Англию, а «Атлетико» не намерено обсуждать трансфер дешевле 150 миллионов евро или без гарантированной замены в лице нападающего «Арсенала» Виктора Дьокереша.