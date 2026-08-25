Моуринью в шутку пригрозил журналисту: «Берегитесь!»

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью оригинально завершил предматчевую пресс-конференцию.

В среду мадридцы примут «Реал Сосьедад». Перенесенная игра 1-го тура чемпионата Испании начнется в 22:00 мск.

В конце медиа-мероприятия Моуринью в шутку пригрозил журналисту Cope Мигелю Анхелю Диасу.

– У этого парня есть связи [в «Реале»].

– Много.

– Пока вы говорите хорошие вещи, все нормально. Но как только вы начнете говорить плохие вещи, берегитесь!

Произнося эти слова, португальский тренер постучал кулаком по ладони, вызвав смех журналистов.