Моуринью в шутку пригрозил журналисту: «Берегитесь!»

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью оригинально завершил предматчевую пресс-конференцию.
В среду мадридцы примут «Реал Сосьедад». Перенесенная игра 1-го тура чемпионата Испании начнется в 22:00 мск.
В конце медиа-мероприятия Моуринью в шутку пригрозил журналисту Cope Мигелю Анхелю Диасу.
– У этого парня есть связи [в «Реале»].
– Много.
– Пока вы говорите хорошие вещи, все нормально. Но как только вы начнете говорить плохие вещи, берегитесь!
Произнося эти слова, португальский тренер постучал кулаком по ладони, вызвав смех журналистов.
Источник: Defensa Central