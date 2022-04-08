Брандт – автор самого раннего гола с замены в истории Бундеслиги

В эти минуты проходит матч 29-го тура Бундеслиги между «Штутгартом» и «Боруссией» из Дортмунда. На 12-й минуте у гостей счет открыл Юлиан Брандт.
Брандт вышел на замену на шестой минуте. Таким образом, он стал автором самого раннего гола в истории Бундеслиги, забитого после выхода на замену.
- Для Брандта это 6-й гол в сезоне Бундеслиги. Столько же он забил за 2 предыдущих сезона вместе взятых.
- 25-летний Брандт играет в Дортмунде с 2019 года.
- Игрок – воспитанник «Байера».
Источник: Бомбардир.ру