Лига конференций. «Рома» проиграла «Буде-Глимту» Хайкина и другие результаты

Завершились еще три первых матча 1/4 финала Лиги конференций.

«Буде-Глимт» с Никитой Хайкиным в составе дома добыл волевую победу над «Ромой» со счетом 2:1.

«Лестер» и ПСВ в Англии обошлись без забитых голов.

«Марсель» на своем поле обыграл ПАОК со счетом 2:1.

Ответные встречи состоятся 14 апреля.

Лига конференций. 1/4 финала. Первые матчи

Буде-Глимт (Норвегия) – Рома (Италия) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Пеллегрини, 43; 1:1 – Салтнес, 56; 2:1 – Ветлесен, 89.

Лестер (Англия) – ПСВ (Нидерланды) – 0:0

Марсель (Франция) – ПАОК (Греция) – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Жерсон, 13; 2:0 – Пайет, 45; 2:1 – Эль-Каддури, 48.

Удаление: Жерсон, 90+4 – нет.

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