Лига конференций. «Рома» проиграла «Буде-Глимту» Хайкина и другие результаты

Завершились еще три первых матча 1/4 финала Лиги конференций.
«Буде-Глимт» с Никитой Хайкиным в составе дома добыл волевую победу над «Ромой» со счетом 2:1.
«Лестер» и ПСВ в Англии обошлись без забитых голов.
«Марсель» на своем поле обыграл ПАОК со счетом 2:1.
Ответные встречи состоятся 14 апреля.
Лига конференций. 1/4 финала. Первые матчи
Буде-Глимт (Норвегия) – Рома (Италия) – 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Пеллегрини, 43; 1:1 – Салтнес, 56; 2:1 – Ветлесен, 89.
Лестер (Англия) – ПСВ (Нидерланды) – 0:0
Марсель (Франция) – ПАОК (Греция) – 2:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Жерсон, 13; 2:0 – Пайет, 45; 2:1 – Эль-Каддури, 48.
Удаление: Жерсон, 90+4 – нет.
Источник: «Бомбардир»