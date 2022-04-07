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Сутормин: «Еще три года в «Зените» – это большая честь и ответственность»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался о продлении контракта с петербургским клубом.

– Алексей, вы подписали новый контракт с «Зенитом» до 2025 года, поздравляем! Какие эмоции испытываете прямо сейчас?

– Эмоции самые положительные и приятные! Рад, что буду защищать цвета «Зенита» еще три года – для меня это большая честь и ответственность.

– Ваша главная мотивация на эти ближайшие годы?

– Выиграть как можно больше трофеев, развиваться как футболист и радовать болельщиков – и командными успехами, и собственной игрой.

Надеюсь, мы возьмем оба титула в этом сезоне и продолжим побеждать в будущем.

– Несколько слов для болельщиков «Зенита».

– У нас впереди важнейший отрезок сезона, и, я уверен, с вашей поддержкой мы обязательно справимся с той задачей, которая перед нами стоит, и вместе добудем очередное чемпионство! Желаю всем нам сейчас быть единым целым.

А тем, кто переживает за меня персонально и хотел, чтобы я остался, – большое спасибо за доверие! Постараюсь регулярно его оправдывать на поле и за его пределами.

  • 28-летний Сутормин выступает за «Зенит» с 2019 года.
  • Он провел 89 матчей, забил 13 голов и сделал 12 ассистов.

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Источник: сайт «Зенита»

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07.04.2022 22:48
Комментарии4
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    Рейтинг: +61533

    portero 9 часов назад

    интересно на каких условиях контракты продляют???? или главное успеть попилить денег, пока возможность имеется....

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    Рейтинг: +16402

    Garrincha58 9 часов назад

    мля ещё столько времени смотреть на бездарную игру Ерохина и Сутормина это просто издевательство над болельщиками Зенита

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    Рейтинг: +61533

    portero > Garrincha58 8 часов назад

    да примитивные игрочишки, Ероха совсем пустое место, на фарте забил выходя на замену, а так ни в обороне ни в атаке , тупое создание.....

    0
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    Рейтинг: +810

    inzek 19 часов назад

    ...и большие денюшки за ничего неделание

    2
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