Сутормин: «Еще три года в «Зените» – это большая честь и ответственность»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался о продлении контракта с петербургским клубом.

– Алексей, вы подписали новый контракт с «Зенитом» до 2025 года, поздравляем! Какие эмоции испытываете прямо сейчас?

– Эмоции самые положительные и приятные! Рад, что буду защищать цвета «Зенита» еще три года – для меня это большая честь и ответственность.

– Ваша главная мотивация на эти ближайшие годы?

– Выиграть как можно больше трофеев, развиваться как футболист и радовать болельщиков – и командными успехами, и собственной игрой.

Надеюсь, мы возьмем оба титула в этом сезоне и продолжим побеждать в будущем.

– Несколько слов для болельщиков «Зенита».

– У нас впереди важнейший отрезок сезона, и, я уверен, с вашей поддержкой мы обязательно справимся с той задачей, которая перед нами стоит, и вместе добудем очередное чемпионство! Желаю всем нам сейчас быть единым целым.

А тем, кто переживает за меня персонально и хотел, чтобы я остался, – большое спасибо за доверие! Постараюсь регулярно его оправдывать на поле и за его пределами.