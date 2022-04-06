Вилков – Зареме: «Тариф простой: ни слова о судействе. Искренне желаю народной команде не вылететь в ФНЛ»

Судья Михаил Вилков ответил супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой.

Ранее она спросила у арбитра: «Какой у ваших коллег тариф на снятие порчи и очистку кармы?»

«Тариф простой: ни слова о судействе в сезоне-2022/23. И вы финишируете в таблице выше, чем в этом сезоне.

Искренне желаю народной команде не вылететь в ФНЛ. Без «Спартака» будет скучно в РПЛ, а сейчас хотелось бы, чтобы вы занялись вопросом возвращения ваших фанатов на трибуны. Без них и судить тоскливо, и команда ваша играет плохо», — сказал Вилков.