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  • Вилков – Зареме: «Тариф простой: ни слова о судействе. Искренне желаю народной команде не вылететь в ФНЛ»

Вилков – Зареме: «Тариф простой: ни слова о судействе. Искренне желаю народной команде не вылететь в ФНЛ»

6 апреля 2022, 16:13
9

Судья Михаил Вилков ответил супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой.

Ранее она спросила у арбитра: «Какой у ваших коллег тариф на снятие порчи и очистку кармы?»

«Тариф простой: ни слова о судействе в сезоне-2022/23. И вы финишируете в таблице выше, чем в этом сезоне.

Искренне желаю народной команде не вылететь в ФНЛ. Без «Спартака» будет скучно в РПЛ, а сейчас хотелось бы, чтобы вы занялись вопросом возвращения ваших фанатов на трибуны. Без них и судить тоскливо, и команда ваша играет плохо», — сказал Вилков.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Вилков Михаил
Комментарии (9)
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LOKOfanatik19
1649252807
Как получить скидку побольше на рынке? Ни слова о скидке, просто молчите... идиотизм, этот диалог один сплошной идиотизм.
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maygli
1649253720
Ах ты сосунок чёртов. Молчал бы в тряпочку лучше.
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JTherry
1649254751
за такой "простой тариф" в морду бьют в приличном обществе... то есть, Вилков сознался, что судьи за критику мстят - самое беспринципное "бывшее" г..но лучше бы помолчало...
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Persona_non_Grata
1649254895
Футбол - неотъемлемая часть жизни в России и мораль проста - НЕ ТЯВКАТЬ !!! , глядишь и обойдет тебя " всевидящее око " ((( и эта мораль навязывается и через футбол .
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Беспонтий
1649258874
есть статус федерального судьи и чуть пониже пи№дерального и тех и этих трогать не моги
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житель СПб
1649260820
После выгона совсем оборзел и потерял чувство реальности.
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мы_не_рабы
1649266994
"Что у пьяного на языке, то у трезвого на уме". К чему я? Просто судейский корпус, устами человека получившего пожизненный "бан", объясняет всем недовольным и несогласным как нужно жить и работать с ещё не выгнанными из профессии арбитрами. При случае можно от всего откреститься, ведь это частное мнение недовольного человека. Только вот сдаётся мне, что это такой посыл - заносите, и всё будет в порядке. Концовка чемпионата обещает быть не только интересной, но и скандальной. Пора клубам поднимать вопрос о штрафах для судей, накосячил - плати. Может это их остановит.
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zigbert
1649315146
Твоя неприязнь к Спартаку известна давно. Какие уж там добрые пожелания -явно лукавит.
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