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Вилков – Зареме: «Тариф простой: ни слова о судействе. Искренне желаю народной команде не вылететь в ФНЛ»

Судья Михаил Вилков ответил супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой.

Ранее она спросила у арбитра: «Какой у ваших коллег тариф на снятие порчи и очистку кармы?»

«Тариф простой: ни слова о судействе в сезоне-2022/23. И вы финишируете в таблице выше, чем в этом сезоне.

Искренне желаю народной команде не вылететь в ФНЛ. Без «Спартака» будет скучно в РПЛ, а сейчас хотелось бы, чтобы вы занялись вопросом возвращения ваших фанатов на трибуны. Без них и судить тоскливо, и команда ваша играет плохо», — сказал Вилков.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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06.04.2022 16:13
Комментарии11
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    Рейтинг: +95310

    zigbert 7 апреля, 10:05

    Твоя неприязнь к Спартаку известна давно. Какие уж там добрые пожелания -явно лукавит.

    2
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    Рейтинг: +4081

    мы_не_рабы 6 апреля, 20:43

    "Что у пьяного на языке, то у трезвого на уме". К чему я? Просто судейский корпус, устами человека получившего пожизненный "бан", объясняет всем недовольным и несогласным как нужно жить и работать с ещё не выгнанными из профессии арбитрами. При случае можно от всего откреститься, ведь это частное мнение недовольного человека. Только вот сдаётся мне, что это такой посыл - заносите, и всё будет в порядке. Концовка чемпионата обещает быть не только интересной, но и скандальной. Пора клубам поднимать вопрос о штрафах для судей, накосячил - плати. Может это их остановит.

    3
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    Рейтинг: +15021

    житель СПб 6 апреля, 19:00

    После выгона совсем оборзел и потерял чувство реальности.

    1
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    Рейтинг: +1152

    Беспонтий 6 апреля, 18:27

    есть статус федерального судьи
    и чуть пониже
    пи№дерального
    и тех и этих трогать не моги

    2
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    Рейтинг: +939

    mama1991 6 апреля, 17:40

    да плевать арбитрам, после исключения всех из европы, их же тоже отстранили, подумали нафиг надо? надо косить бабло. дураку понятно.

    2
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    Рейтинг: +16715

    Persona_non_Grata 6 апреля, 17:21

    Футбол - неотъемлемая часть жизни в России и мораль проста - НЕ ТЯВКАТЬ !!! , глядишь и обойдет тебя " всевидящее око " ((( и эта мораль навязывается и через футбол .

    5
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    Рейтинг: +22075

    JTherry 6 апреля, 17:19

    за такой "простой тариф" в морду бьют в приличном обществе... то есть, Вилков сознался, что судьи за критику мстят - самое беспринципное "бывшее" г..но лучше бы помолчало...

    6
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    Рейтинг: +5777

    maygli 6 апреля, 17:02

    Ах ты сосунок чёртов. Молчал бы в тряпочку лучше.

    5
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    Рейтинг: +87

    rzfxgsk 6 апреля, 16:56

    Спартак финиширует в любом случае выше в следующем сезоне :)... а ещё , господин Вилков, вместо того, что препираться с женщиной, лучше бы признал, что уровень нашего судейства действительно ниже плинтуса ... это было бы , по крайней мере, по-мужски... или всё таки слабО признать правоту этой умной женщины? :)..

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    Рейтинг: +1196

    moskowcity-petrv > rzfxgsk 6 апреля, 17:39

    У них в приоритете,уровень заработка

    1
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    Рейтинг: +1857

    LOKOfanatik19 6 апреля, 16:46

    Как получить скидку побольше на рынке? Ни слова о скидке, просто молчите... идиотизм, этот диалог один сплошной идиотизм.

    2
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