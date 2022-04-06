Главные новости дня. Лоськов и Пашинин покинули тренерский штаб «Локо», Мбаппе останется в «ПСЖ»

ФИФА хочет увеличить количество добавленного времени в матчах. Изменения могут опробовать на ЧМ-2022.

ЭСК: судьи ошиблись с неудалением Бека-Бека, назначением пенальти в пользу «Динамо» и неназначением в ворота ЦСКА.

Судьи ошиблись против «Спартака» в третьем туре подряд. Завтра некоторых арбитров могут отстранить до конца.

«Реал» презентовал Тобиаса. Его арендовали у «Шахтера».

«Локо» объявил об отставке Лоськова и Пашинина. Они продолжат работу в структуре клуба.

Семин – о словах Леонченко: «Впервые гендиректор «Локомотива» дал информацию о том, что сделано».

Мбаппе останется в «ПСЖ». Он объявит об этом в мае (RMC Sport).

Жирков: «Депутата, которому Аршавин сказал про «его проблемы», я послал на три буквы».

«Зенит», «Динамо», ЦСКА и «Спартак» подали документы на лицензирование для еврокубков.

Инфантино – о замене Ирана на Италию на ЧМ-2022: «Давайте будем серьезными».