Главные новости дня. Лоськов и Пашинин покинули тренерский штаб «Локо», Мбаппе останется в «ПСЖ»

ФИФА хочет увеличить количество добавленного времени в матчах. Изменения могут опробовать на ЧМ-2022.
ЭСК: судьи ошиблись с неудалением Бека-Бека, назначением пенальти в пользу «Динамо» и неназначением в ворота ЦСКА.
Судьи ошиблись против «Спартака» в третьем туре подряд. Завтра некоторых арбитров могут отстранить до конца.
«Реал» презентовал Тобиаса. Его арендовали у «Шахтера».
«Локо» объявил об отставке Лоськова и Пашинина. Они продолжат работу в структуре клуба.
Семин – о словах Леонченко: «Впервые гендиректор «Локомотива» дал информацию о том, что сделано».
Мбаппе останется в «ПСЖ». Он объявит об этом в мае (RMC Sport).
Жирков: «Депутата, которому Аршавин сказал про «его проблемы», я послал на три буквы».
«Зенит», «Динамо», ЦСКА и «Спартак» подали документы на лицензирование для еврокубков.
Инфантино – о замене Ирана на Италию на ЧМ-2022: «Давайте будем серьезными».