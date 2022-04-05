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    ФИФА хочет увеличить количество добавленного времени в матчах. Изменения могут опробовать на ЧМ-2022

    ФИФА рассматривает возможность увеличения количество добавленных минут в матчах, сообщает Corriere dello Sport. Президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил, что эта идея рассматривается.

    Организация хочет увеличить количество реального игрового времени. Для достижения этого ФИФА намерена увеличить количество компенсированного к первому и второму таймам времени.

    В случае увеличения количества добавленных минут в некоторых случаях общее время встреч может превысить 100 минут.

    Нововведения могут опробовать уже на ЧМ-2022 в случае одобрения Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).

    Источник: Calcio e Finanza

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    05.04.2022 22:59
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 6 апреля 2022, 13:53

      Такие изменения могут развязать руки судьям. Они могут добавить к основному времени не только 10мин. но и значительно больше.

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 6 апреля 2022, 10:01

      Может превысить 100 минут ? Они АПЛ последних сезонов смотрели ? )))) А вообще они рухнули, ЛЧ - больше матчей, ЧМ раз в 2 года, больше добавленного времени. Футболисты с языками на плечах померать будут. Все ради эфирного времени и баблишка.

      0
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      Рейтинг: +2007

      DMитрий 6 апреля 2022, 00:09

      Это всё делается, чтобы минимизировать случайные результаты, т. е. дать сильным командам дожать при необходимости соперника или наоборот, дать возможность отыграться, если всё идёт не по плану. Так называется следующая серия после отмены значимости выездного гола. Фильм называется - НИКАКИХ СЕНСАЦИЙ или совсем чуть-чуть!!!

      1
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      Рейтинг: +320

      MrRonRSM > DMитрий 6 апреля 2022, 00:34

      Что-то есть в твоих словах, но если честно я подумал сразу о тех кому за 32-33 уже не чего делать на поле ибо особенно в концовке там каждые секунды играют роль а тут плюс 7-10 мин, из-за этого кстати и случаются эти дожимания

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      Рейтинг: +2007

      DMитрий > MrRonRSM 6 апреля 2022, 10:38

      За примером далеко ходить не надо: Италия - Македония. Ведь если работать логикой прибыли, то так и получается. Нет на турнире или в какой-либо значимой стадии сильной команды, - это просто минус огромные деньги с меньшим зрительским интересом. Всё просто.

      0
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      Рейтинг: +61

      E5 5 апреля 2022, 23:58

      Лучше бы количество остановок в матче пресекли, а то смотреть как корчатся симулянты уж противно.

      1
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      Рейтинг: +14466

      playsh 5 апреля 2022, 23:34

      Посадить судью-секундаметриста,который будет отключить секундомер на любую паузу и остановку в игре,затем включать,как в хоккее,и при 45:00,и 90:00,таймер отключается и судья здесь не нужен.Никакой затяжки времени в пользу какой-либо
      команды.Куда проще.Общее время нахождения на стадионе увеличится,ну и что?

      5
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      Рейтинг: +2007

      DMитрий > playsh 6 апреля 2022, 00:01

      Ещё должность такую не утвердили, даже не рассмотрели, а ты уже - Посадить судью-секундаметриста.

      2
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      Рейтинг: +14466

      playsh > DMитрий 6 апреля 2022, 01:02

      ...хи-хи,конечно...

      0
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 5 апреля 2022, 23:16

      Ну и зачем?И так уже 5 замен...Скоро футбол превратится в хоккей.Млин!!!

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      Рейтинг: +14466

      playsh > mutabor0992 5 апреля 2022, 23:37

      А при чём здесь замены,они только игру освежают,а время серьёзно не затягивают.

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