Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ФИФА хочет увеличить количество добавленного времени в матчах. Изменения могут опробовать на ЧМ-2022

ФИФА хочет увеличить количество добавленного времени в матчах. Изменения могут опробовать на ЧМ-2022

5 апреля 2022, 22:59
8

ФИФА рассматривает возможность увеличения количество добавленных минут в матчах, сообщает Corriere dello Sport. Президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил, что эта идея рассматривается.

Организация хочет увеличить количество реального игрового времени. Для достижения этого ФИФА намерена увеличить количество компенсированного к первому и второму таймам времени.

В случае увеличения количества добавленных минут в некоторых случаях общее время встреч может превысить 100 минут.

Нововведения могут опробовать уже на ЧМ-2022 в случае одобрения Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).

Источник: Calcio e Finanza
Европа
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mutabor0992
1649189776
Ну и зачем?И так уже 5 замен...Скоро футбол превратится в хоккей.Млин!!!
Ответить
Plyash
1649190888
Посадить судью-секундаметриста,который будет отключить секундомер на любую паузу и остановку в игре,затем включать,как в хоккее,и при 45:00,и 90:00,таймер отключается и судья здесь не нужен.Никакой затяжки времени в пользу какой-либо команды.Куда проще.Общее время нахождения на стадионе увеличится,ну и что?
Ответить
E5
1649192322
Лучше бы количество остановок в матче пресекли, а то смотреть как корчатся симулянты уж противно.
Ответить
ItalianFootball
1649228517
Может превысить 100 минут ? Они АПЛ последних сезонов смотрели ? )))) А вообще они рухнули, ЛЧ - больше матчей, ЧМ раз в 2 года, больше добавленного времени. Футболисты с языками на плечах померать будут. Все ради эфирного времени и баблишка.
Ответить
zigbert
1649242439
Такие изменения могут развязать руки судьям. Они могут добавить к основному времени не только 10мин. но и значительно больше.
Ответить
Главные новости
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
21:50
2
Стало известно, сколько Мостовой будет зарабатывать в «Локо»
21:36
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
20:46
8
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
20:29
4
Кубок России. «Краснодар» по пенальти победил «Факел»
20:12
6
«Челси» договорился о продаже Энцо за 125 миллионов
19:01
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
18:43
6
Кубок России. «Акрон» победил «Локомотив» по пенальти
18:24
19
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
17:48
16
«Атлетико» принял решение по Альваресу
17:21
2
Все новости
Все новости
ВидеоЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
22:33
Генич определил лучшего российского футбольного эксперта
22:26
ФотоВ ЦСКА рассказали о состоянии Мойзеса
22:14
1
Баринову готовят визу для вылета в Европу
21:58
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
21:43
Галактионов определил ответственного в удручающем старте «Локомотива»
21:14
3
Фото«Ньюкасл» отправил в аренду немца, купленного за 85 миллионов
20:54
1
ВидеоМатерная презентация Жезуса в «Барселоне»
20:24
У «Краснодара» на старте сезона девять побед из девяти
20:19
2
«Динамо» покупает еще одного латиноамериканца
19:58
1
Раскрыт новый клуб экс-спартаковца Рябчука
19:41
3
Фото«Ланс» подписал экс-футболиста «Барселоны»
19:26
Фото«Лилль» продал фоварда за 60+ миллионов после покупки лучшего бомбардира Эредивизие
19:10
«Челси» договорился о продаже Энцо за 125 миллионов
19:01
Фото«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
19:00
Фото«Ювентус» арендовал хавбека сборной Сенегала
18:51
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
18:43
6
Онугха – о матчах сборной России: «Какой смысл их смотреть?»
18:35
4
Кубок России. «Акрон» победил «Локомотив» по пенальти
18:24
19
Защитник «Реала» завершил карьеру в сборной Германии
18:02
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
17:48
16
ФотоКлуб Бундеслиги приобрел Диаби у «Аль-Иттихада» за 30 миллионов
17:36
«Атлетико» принял решение по Альваресу
17:21
2
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство
17:06
1
Канчельскис сказал, может ли «Локомотив» оказаться в борьбе за выживание
16:49
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+