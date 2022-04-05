ФИФА хочет увеличить количество добавленного времени в матчах. Изменения могут опробовать на ЧМ-2022

Такие изменения могут развязать руки судьям. Они могут добавить к основному времени не только 10мин. но и значительно больше.
ФИФА рассматривает возможность увеличения количество добавленных минут в матчах, сообщает Corriere dello Sport. Президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил, что эта идея рассматривается.
Организация хочет увеличить количество реального игрового времени. Для достижения этого ФИФА намерена увеличить количество компенсированного к первому и второму таймам времени.
В случае увеличения количества добавленных минут в некоторых случаях общее время встреч может превысить 100 минут.
Нововведения могут опробовать уже на ЧМ-2022 в случае одобрения Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).