ФИФА хочет увеличить количество добавленного времени в матчах. Изменения могут опробовать на ЧМ-2022

ФИФА рассматривает возможность увеличения количество добавленных минут в матчах, сообщает Corriere dello Sport. Президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил, что эта идея рассматривается.

Организация хочет увеличить количество реального игрового времени. Для достижения этого ФИФА намерена увеличить количество компенсированного к первому и второму таймам времени.

В случае увеличения количества добавленных минут в некоторых случаях общее время встреч может превысить 100 минут.

Нововведения могут опробовать уже на ЧМ-2022 в случае одобрения Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).