«Реал» презентовал Тобиаса. Его арендовали у «Шахтера»

Еще один гениальный трансфер от нашего президента. Как же хорошо , что в клубе и в нашей стране 2 таких человека стоят у власти;)
«Реал» представил новичка команды Винисиуса Тобиаса.
Бразильского защитника арендовали у «Шахтера» до конца следующего сезона.
Мадридский клуб имеет право выкупа, предположительно, за 18 миллионов евро.
- Тобиас не провел ни одного матча за «Шахтер»
- Его приобрели у «Интернасьонала» за 6 миллионов евро.
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