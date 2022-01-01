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«Реал» презентовал Тобиаса. Его арендовали у «Шахтера»

«Реал» представил новичка команды Винисиуса Тобиаса.

Бразильского защитника арендовали у «Шахтера» до конца следующего сезона.

Мадридский клуб имеет право выкупа, предположительно, за 18 миллионов евро.

  • Тобиас не провел ни одного матча за «Шахтер»
  • Его приобрели у «Интернасьонала» за 6 миллионов евро.

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Источник: твиттер Винисиуса Тобиаса

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Комментарии1
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    Рейтинг: +759

    OBOLEV 1 час назад

    Еще один гениальный трансфер от нашего президента. Как же хорошо , что в клубе и в нашей стране 2 таких человека стоят у власти;)

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