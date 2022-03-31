«Реал» арендует защитника «Шахтера» Тобиаса на два сезона с правом выкупа за 18 миллионов

Защитник «Шахтера» Винисиус Тобиас перейдет в «Реал». Мадридский клуб закрыл сделку.

По информации AS, испанский клуб арендует бразильца на два сезона с правом выкупа за 18 миллионов евро. Изначально 18-летний игрок будет выступать за «Кастилью».

Тобиас не провел ни одного матча за «Шахтер»

Украинский клуб купил его в январе у «Интернасьонала» за 6 миллионов евро.

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