Семин – о словах Леонченко: «Впервые гендиректор «Локомотива» дал информацию о том, что сделано»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на обращение в свой адрес генерального директора московского клуба Владимира Леонченко.

«Впервые за все время генеральный директор дал информацию о том, что сделано. Ждeм хороших результатов», – сказал Сeмин.

Сегодня «Локо» покинул руководитель по спорту и развитию Ларс Корнетка.

Команда идет на 5-м месте в РПЛ.

В субботу «Локомотив» победил «Спартак» (1:0).

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