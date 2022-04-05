Гендиректор «Локомотива»: «Хочу публично не согласиться с комментарием Семина по поводу ухода Корнетки из клуба»

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко ответил на критику бывшего главного тренера команды Юрия Семина.

74-летний специалист, комментируя уход из клуба руководителя по спорту и развитию Ларса Корнетки, заявил: «Люди, которые говорили красивые слова, рассказывали сказки, не справились. Собрали свои чемоданы и уехали. А сейчас должна быть настоящая работа в интересах футбола».

«С огромным уважением отношусь к Юрию Семину. Но в данном случае хотел бы публично не согласиться с его комментарием по поводу ухода Ларса Корнетки из «Локомотива».

Первая фраза – «рассказывали сказки». «Локомотив» самым молодым составом за всю историю чемпионатов России обыгрывает «Спартак» – это не сказка.

Я прекрасно понимаю, что ещe не время для выводов, они будут по итогам сезона. Но определенные результаты работы клуба уже можно констатировать. Собран состав, на который можно рассчитывать не на один-два сезона, а в долгую.

Думаю, что Юрий Сeмин как никто другой может оценить игроков, пополнивших «Локомотив» в последнее время, увидеть футбол, который ставит команде тренерский штаб.

Вторая фраза – «собрали чемоданы и уехали». В случае с Ларсом до его отъезда была проделана большая работа, а сам отъезд – обоюдное решение клуба и специалиста.

Могу отметить его абсолютную корректность, неизменную готовность к конструктивному диалогу, хотя конечно же он испытывал большое давление в нынешней ситуации.

Третья фраза – «должна быть настоящая работа в интересах футбола». Тут не поспоришь, только эта работа будет продолжаться не вопреки, а во многом благодаря тому, что уже сделано в клубе.

Отдельно хотел бы прокомментировать регулярные интервью некоторых бывших руководителей, пытающихся раскачать ситуацию вокруг «Локо». Их точка зрения не имеет ничего общего с происходящим в клубе.

Важно то, что клуб придерживается выбранной стратегической линии и действует последовательно. Мы сейчас уже имеем фактические положительные результаты от проделанной работы, а самое главное фундамент для дальнейшего развития», – сказал Леонченко.

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