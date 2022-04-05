Семин – о «Локо»: «Люди, рассказывавшие сказки, не справились. Собрали чемоданы и уехали»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об уходе из клуба руководителя по спорту и развитию Ларса Корнетки.

«Люди, которые говорили красивые слова, рассказывали сказки, не справились. Собрали свои чемоданы и уехали. А сейчас должна быть настоящая работа в интересах футбола», – сказал Семин.

В ноябре Корнетка сменил на этом посту Ральфа Рангника.

Корнетка – первый помощник Рангника и его партнер по консалтинговому агентству.

«Локомотив» идет на 5-м месте в РПЛ.

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