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Семин – о «Локо»: «Люди, рассказывавшие сказки, не справились. Собрали чемоданы и уехали»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об уходе из клуба руководителя по спорту и развитию Ларса Корнетки.

«Люди, которые говорили красивые слова, рассказывали сказки, не справились. Собрали свои чемоданы и уехали. А сейчас должна быть настоящая работа в интересах футбола», – сказал Семин.

  • В ноябре Корнетка сменил на этом посту Ральфа Рангника.
  • Корнетка – первый помощник Рангника и его партнер по консалтинговому агентству.
  • «Локомотив» идет на 5-м месте в РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 11:59
Комментарии2
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    Рейтинг: +5016

    TOMSON 1 час назад

    Развалили команду. Теперь у Зенита конкурент Динамо! Динамо собранное из пацанов! И никто за это наказание не понесёт и даже премии не лишится.

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    Рейтинг: +15229

    Cleaner 2 часа назад

    Люди, рассказывавшие сказки, не справились. Собрали чемоданы С БАБЛОМ, НАМЫТЫМ в Локомотиве и уехали.

    В моем варианте формулировка гораздо ТОЧНЕЕ,

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