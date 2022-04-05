Мбаппе останется в «ПСЖ». Он объявит об этом в мае (RMC Sport)

Нападающий Килиан Мбаппе решил остаться в «ПСЖ».

По информации RMC Sport со ссылкой на журналиста Даниэля Риоло, который сообщал о переходе Лионеля Месси в «ПСЖ», 23-летний француз принял решение остаться в парижском клубе. Он объявит о своем решении в мае.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в конце июня.

В этом сезоне Мбаппе забил 28 голов и сделал 20 ассистов в 38 матчах.

Сообщалось, что Мбаппе близок к переходу в «Реал».

Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей бесплатно на первую ставку