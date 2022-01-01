Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: дороже фильм или футболист?
Тест: дороже фильм или футболист?
2 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
3 Тест: угадай стадион по фото со спутника
Тест: угадай стадион по фото со спутника

Мбаппе останется в «ПСЖ». Он объявит об этом в мае (RMC Sport)

Нападающий Килиан Мбаппе решил остаться в «ПСЖ».

По информации RMC Sport со ссылкой на журналиста Даниэля Риоло, который сообщал о переходе Лионеля Месси в «ПСЖ», 23-летний француз принял решение остаться в парижском клубе. Он объявит о своем решении в мае.

  • Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в конце июня.
  • В этом сезоне Мбаппе забил 28 голов и сделал 20 ассистов в 38 матчах.
  • Сообщалось, что Мбаппе близок к переходу в «Реал».

Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей бесплатно на первую ставку

Новости по теме
Бензема: «С Мбаппе «Реал» забивал бы в два раза больше голов» 2
Мбаппе – о лучшем футболисте мира: «Может быть, это я, а может и нет» 1
Мбаппе: «Могу ли я остаться в «ПСЖ»? Да, конечно» 4
Источник: RMC Sport

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 13:00
Комментарии4
...
  • ...
    Рейтинг: +408

    Lipatoff 2 часа назад

    Тогда Реал в полной ...опе))

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +11599

    DeStar 2 часа назад

    уууу) беда на самом деле, но считаю что после этого пусть идет в опу) и не с точки зрения обиды, если человек который год ноет и "думает" что делать дальше и выбирает огромную кучу бабла вместо большой кучи бабла, но продолжает играть в гавне и вылетать из лч .. ну вперед)
    ЗМ вряд ли в этом болоте ему светит, забей хоть 50 голов в лиге 1, хотя какие. бензема больше него забивает.
    Придется реалу искать кого-то еще видимо, жаль, игрок , конечно, классный.Может потом в апл какое перейдет.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +61373

    portero 2 часа назад

    неужто перекупили у Реала, закат Мопеда будет и 100 лямов в год утешение, ПСЖ надо перестраивать чтоб заиграли....

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +759

    OBOLEV > portero 1 час назад

    Источник не понятно какой ;) Вот когда напишет Марка , тогда и будет паниковать . Хотя по мне дак лучше купить 3-4 менее звездных и таких же амбициозный. Гнабли и Вингер Лидса тоже топчек

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11