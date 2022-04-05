Мбаппе останется в «ПСЖ». Он объявит об этом в мае (RMC Sport)

Нападающий Килиан Мбаппе решил остаться в «ПСЖ».
По информации RMC Sport со ссылкой на журналиста Даниэля Риоло, который сообщал о переходе Лионеля Месси в «ПСЖ», 23-летний француз принял решение остаться в парижском клубе. Он объявит о своем решении в мае.
- Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в конце июня.
- В этом сезоне Мбаппе забил 28 голов и сделал 20 ассистов в 38 матчах.
- Сообщалось, что Мбаппе близок к переходу в «Реал».
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Источник: RMC Sport