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Инфантино – о замене Ирана на Италию на ЧМ-2022: «Давайте будем серьезными»

Президент ФИФА Джанни Инфантино исключил возможность замены Ирана на Италию на ЧМ-2022.

«Давайте будем серьезными, пожалуйста...» – сказал Инфантино.

  • Сообщалось, что Иран могут отстранить от ЧМ-2022 из-за недопуска женщин на футбольные стадионы.
  • Италия проиграла в полуфинальном стыке Северной Македонии (0:1).
  • Действующий чемпион Европы пропустит второй ЧМ подряд.

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Источник: Football Italia

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Комментарии4
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    Рейтинг: +91

    adekvat0726 1 минуту назад

    Понятно что Италия в разы интереснее Ирана, но ЧМ это турнир основанный не на уровне игры в футбол, а на географическом принципе

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    Рейтинг: +15224

    Cleaner 14 минут назад

    Инфантино уговаривает себя быть серьезным? Шестерка американская не может быть серьезной...(

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    Рейтинг: +13112

    Fusballer 1 час назад

    И передастов не пускают тоже((( Вот изверги(((( Спорт - вне политики.

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    Рейтинг: +1827

    LOKOfanatik19 1 час назад

    Хахахах, беспределить, так беспределить подумали в европе.

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