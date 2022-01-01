Инфантино – о замене Ирана на Италию на ЧМ-2022: «Давайте будем серьезными»

Понятно что Италия в разы интереснее Ирана, но ЧМ это турнир основанный не на уровне игры в футбол, а на географическом принципе
Президент ФИФА Джанни Инфантино исключил возможность замены Ирана на Италию на ЧМ-2022.
«Давайте будем серьезными, пожалуйста...» – сказал Инфантино.
- Сообщалось, что Иран могут отстранить от ЧМ-2022 из-за недопуска женщин на футбольные стадионы.
- Италия проиграла в полуфинальном стыке Северной Македонии (0:1).
- Действующий чемпион Европы пропустит второй ЧМ подряд.
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