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«Зенит», «Динамо», ЦСКА и «Спартак» подали документы на лицензирование для еврокубков

Несколько клубов РПЛ подали документы в РФС на получение лицензии для участия в еврокубках.

Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных турнирах.

По информации «РБ Спорт», документы отправили «Зенит», «Динамо», ЦСКА и «Спартак», который идет на 10-м месте в РПЛ.

Также все клубы РПЛ подали документы на лицензирование РФС-I, позволяющее играть в высшем дивизионе. В течение месяца они должны будут предоставить полные комплекты документов.

Заседание комиссии по лицензированию РФС состоится в мае.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +1827

    LOKOfanatik19 3 минуты назад

    О да, Спартак собирается играть в лиге неудачников ?

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    Рейтинг: +140

    Novik38 7 минут назад

    Спартаку то нафига европейская лицензия

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