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  • «Зенит», «Динамо», ЦСКА и «Спартак» подали документы на лицензирование для еврокубков

«Зенит», «Динамо», ЦСКА и «Спартак» подали документы на лицензирование для еврокубков

5 апреля 2022, 11:21
12

Несколько клубов РПЛ подали документы в РФС на получение лицензии для участия в еврокубках.

Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных турнирах.

По информации «РБ Спорт», документы отправили «Зенит», «Динамо», ЦСКА и «Спартак», который идет на 10-м месте в чемпионате.

Также все клубы РПЛ подали документы на лицензирование РФС-I, позволяющее играть в высшем дивизионе. В течение месяца они должны будут предоставить полные комплекты документов.

Заседание комиссии по лицензированию РФС состоится в мае.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо ЦСКА Спартак
Комментарии (12)
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Novik38
1649147800
Спартаку то нафига европейская лицензия
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LOKOfanatik19
1649148034
О да, Спартак собирается играть в лиге неудачников ?
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Skull_Boy
1649149275
Тут все понятно и Спартаку подарят кубок, где 1й - Зенит, а 2й и 3й - ЦСКА и Динамо
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Plyash
1649150785
Молодцы ребята.Европа лает,Российский караван идёт.Время всё рассудит,бог не фраер,он всё видит.
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portero
1649152705
надежда что спецвоина закончится быстро, у меня меньше оптимизма, кажется цели растянуть это как можно дольше.....
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Persona_non_Grata
1649152751
А смысл - " русским и собакам входа нет " ...
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алдан2014
1649162327
Ну и в какие еврокубки намылился дорогой моему сердцу Спартак??
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vladimir-7
1649163628
Команды РПЛ обратились к четырем командам – Уралу, Химкам, Арсеналу Т и Уфе с просьбой освободить одно из двух последних мест в чемпионате для команды спартак, подавшей документы на лицензирование для участия в ФНЛ и КР в сезоне 2022/23.
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rash1959
1649164737
Какие в ж... еврокубки? В лучшем случае лет 5-7 и близко нюхать не придётся.
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OOOVVV.
1649165933
Документы СпаМа улыбнули))))))
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