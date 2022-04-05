Жирков: «Депутата, которому Аршавин сказал про «его проблемы», я послал на три буквы»

Защитник «Химок» Юрий Жирков рассказал о конфликте с депутатом после вылета сборной России с Евро-2012.

– В принципе мы играли-то хорошо, но не повезло с греками и поляками. Все говорят про ту историю с Аршавиным (фраза про «ваши ожидания» – прим. «Бомбардира»), но в наш отель даже жен не пускали.

После матча с греками приезжаем в отель, а там в кафешке толпа. Жена звонит, говорит: «Выходи, сюда все семьи игроков приехали». Спускаюсь из номера, а там откуда-то появились депутаты, еще кто-то...

— Ты был при том самом разговоре Аршавина с депутатом?

— Там много всего было, этот депутат и на меня начал говорить: «Ты перешел в «Анжи», тебя только деньги интересуют. И вообще, что ты тут сел, пиво заказал?»

— Ты ему отвечал?

— Сказал ему: «Иди на три буквы». И потом началось: «Ты знаешь, кого ты послал?» Провокация. Если бы их не было, ничего бы и не случилось. Спокойно бы улетели в Россию. Не знаю, может быть, это было специально.

Жирков пополнил «Химки» зимой.

В августе ему исполнится 39 лет.

Жирков из-за травмы не играет с 6 марта.

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