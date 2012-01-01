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Жирков: «Депутата, которому Аршавин сказал про «его проблемы», я послал на три буквы»

Защитник «Химок» Юрий Жирков рассказал о конфликте с депутатом после вылета сборной России с Евро-2012.

– В принципе мы играли-то хорошо, но не повезло с греками и поляками. Все говорят про ту историю с Аршавиным (фраза про «ваши ожидания» – прим. «Бомбардира»), но в наш отель даже жен не пускали.

После матча с греками приезжаем в отель, а там в кафешке толпа. Жена звонит, говорит: «Выходи, сюда все семьи игроков приехали». Спускаюсь из номера, а там откуда-то появились депутаты, еще кто-то...

— Ты был при том самом разговоре Аршавина с депутатом?

— Там много всего было, этот депутат и на меня начал говорить: «Ты перешел в «Анжи», тебя только деньги интересуют. И вообще, что ты тут сел, пиво заказал?»

— Ты ему отвечал?

— Сказал ему: «Иди на три буквы». И потом началось: «Ты знаешь, кого ты послал?» Провокация. Если бы их не было, ничего бы и не случилось. Спокойно бы улетели в Россию. Не знаю, может быть, это было специально.

  • Жирков пополнил «Химки» зимой.
  • В августе ему исполнится 39 лет.
  • Жирков из-за травмы не играет с 6 марта.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии6
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    Рейтинг: +961

    edw7777 1 час назад

    ... и правильно сделал!

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    Рейтинг: +8951

    САДЫЧОК 3 часа назад

    Вот так и сейчас лезут всюду , куда не следовало бы , эти депутаты

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +1094

    Беспонтий 3 часа назад

    валентиныч многое расскажет
    и почему то
    ему верится

    4
    Ответить
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    Рейтинг: +61373

    portero 3 часа назад

    Да нормальным людям давно понятно, что Аршавин сказал депутату-проституту, просто сказал слишком вежливо и сученышь выдернул фразу (типо это все так Шава ответил), ну а дебилы свиные повелись на радостях ...

    6
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    Рейтинг: +1428

    Benifacto > portero 3 часа назад

    ну как дитятко малое....он решил что оскорбляя его оскорбляют всех, сучье движение...я уверен что он и два раза не почеканит... привет фигуристке)
    PS
    до той сборной Хиддинка нам сейчас не дотянуться(

    1
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    Рейтинг: +13113

    Fusballer > Benifacto 3 часа назад

    Хиддинка тогда (на евро-2012) уже не было.

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