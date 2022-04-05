Малком: «Сейчас мой лучший момент в российской карьере»

Вингер «Зенита» Малком объяснил, почему в текущем сезоне стал лучше играть.

– В этом году ты прям раскрылся по-новому. В чем причина такого преображения?

– Что-то похожее со мной уже было во Франции, в «Бордо». Там тоже потребовалось время на адаптацию, а на второй год я заиграл увереннее и сильнее.

Здесь этот процесс немного затянулся из-за моих травм, но, думаю, сейчас мой лучший момент в российской карьере – хочу забивать еще больше голов, еще чаще ассистировать партнерам.

И, конечно же, брать все новые титулы, потому что я здесь именно для этого. Я – победитель по духу и всегда стремлюсь доказывать это на деле.