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    Малком: «Сейчас мой лучший момент в российской карьере»

    Вингер «Зенита» Малком объяснил, почему в текущем сезоне стал лучше играть.

    – В этом году ты прям раскрылся по-новому. В чем причина такого преображения?

    – Что-то похожее со мной уже было во Франции, в «Бордо». Там тоже потребовалось время на адаптацию, а на второй год я заиграл увереннее и сильнее.

    Здесь этот процесс немного затянулся из-за моих травм, но, думаю, сейчас мой лучший момент в российской карьере – хочу забивать еще больше голов, еще чаще ассистировать партнерам.

    И, конечно же, брать все новые титулы, потому что я здесь именно для этого. Я – победитель по духу и всегда стремлюсь доказывать это на деле.

    • В этом сезоне Малком провел 28 матчей, забил 7 голов и сделал 7 ассистов.
    • В 2019 году «Зенит» купил его у «Барселоны» за 40 миллионов евро.
    • Контракт бразильца рассчитан до июня 2024-го.

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    Источник: Sport24

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    05.04.2022 18:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +101

      Stalin XP 5 апреля 2022, 20:02

      Сказочный *******

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2228

      шахта Заполярная 5 апреля 2022, 19:53

      Сейчас это лучший момент, смска подтвердила очередное поступление евриков.
      А если серьезно, то и на четвертую часть из 40 лямов не наиграл.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +16559

      Fusballer 5 апреля 2022, 19:08

      Печаль. В ЛЧ был полный ноль.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 5 апреля 2022, 19:02

      и это твой лучший?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +716

      Fju-2 > Garrincha58 5 апреля 2022, 20:13

      Да, этот лучший. Ты за предыдущими 2-мя не следил или просто охота в комментах посрать?

      0
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