Малком: «Сейчас мой лучший момент в российской карьере»

Вингер «Зенита» Малком объяснил, почему в текущем сезоне стал лучше играть.
– В этом году ты прям раскрылся по-новому. В чем причина такого преображения?
– Что-то похожее со мной уже было во Франции, в «Бордо». Там тоже потребовалось время на адаптацию, а на второй год я заиграл увереннее и сильнее.
Здесь этот процесс немного затянулся из-за моих травм, но, думаю, сейчас мой лучший момент в российской карьере – хочу забивать еще больше голов, еще чаще ассистировать партнерам.
И, конечно же, брать все новые титулы, потому что я здесь именно для этого. Я – победитель по духу и всегда стремлюсь доказывать это на деле.
- В этом сезоне Малком провел 28 матчей, забил 7 голов и сделал 7 ассистов.
- В 2019 году «Зенит» купил его у «Барселоны» за 40 миллионов евро.
- Контракт бразильца рассчитан до июня 2024-го.
Источник: Sport24