Куртуа: «Не жду аплодисментов от фанатов «Челси». Надеюсь, меня не будут освистывать»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Челси».
«Надеюсь, мое возвращение на «Стэмфорд Бридж» будет счастливым. Мы теперь соперники. «Челси», как и я, хочет победить, поэтому я не жду аплодисментов от их фанатов. Но надеюсь, что и освистывать меня не будут. Хотя я готов ко всему.
Я рад вернуться сейчас, когда на стадионы пускают зрителей, потому что в прошлом году мы играли при пустых трибунах», – сказал Куртуа.
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Источник: сайт «Реала»