Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
2 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
3 Тест: слова философа или футболиста?
Тест: слова философа или футболиста?

Куртуа: «Не жду аплодисментов от фанатов «Челси». Надеюсь, меня не будут освистывать»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Челси».

«Надеюсь, мое возвращение на «Стэмфорд Бридж» будет счастливым. Мы теперь соперники. «Челси», как и я, хочет победить, поэтому я не жду аплодисментов от их фанатов. Но надеюсь, что и освистывать меня не будут. Хотя я готов ко всему.

Я рад вернуться сейчас, когда на стадионы пускают зрителей, потому что в прошлом году мы играли при пустых трибунах», – сказал Куртуа.

  • «Челси» примет «Реал» в среду, 5 апреля.
  • Куртуа играл за «Челси» с 2014 по 2018-й год.

Регистрируйтесь за минуту и получите 1000 рублей бесплатно от Bettery

Новости по теме
Куртуа: «0:4 с «Барсой» – просто кочка на пути «Реала». Мы все еще лидируем»
Куртуа – о 0:4 от «Барсы»: «Результат мог быть гораздо хуже» 2
Куртуа – лучший игрок Примеры в феврале. Он ни разу не пропустил в четырех матчах
Источник: сайт «Реала»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 07:59
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11