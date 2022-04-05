Куртуа: «Не жду аплодисментов от фанатов «Челси». Надеюсь, меня не будут освистывать»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Челси».

«Надеюсь, мое возвращение на «Стэмфорд Бридж» будет счастливым. Мы теперь соперники. «Челси», как и я, хочет победить, поэтому я не жду аплодисментов от их фанатов. Но надеюсь, что и освистывать меня не будут. Хотя я готов ко всему.

Я рад вернуться сейчас, когда на стадионы пускают зрителей, потому что в прошлом году мы играли при пустых трибунах», – сказал Куртуа.

«Челси» примет «Реал» в среду, 5 апреля.

Куртуа играл за «Челси» с 2014 по 2018-й год.

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